Sáblíková se Zdráhalovou netuší, co s nimi na evropském šampionátu udělá pauza

„Počítali jsme s tím, takže nás změna nezaskočila. Stejně jako další země se nám ale tento formát nelíbí a chceme se obrátit na ISU. Navíc stále snižují počet účastníků a těžko někdo může absolvovat ve třech dnech pět individuálních závodů a k tomu dva týmové," zlobil se kouč Petr Novák.

„My pojímáme Evropu jako přípravu na světové šampionáty na jednotlivých tratích a ve víceboji. Děvčata po Vánocích v Dolomitech tvrdě dřela, do Nizozemska přijela unavená, takže jsme vynechali středeční trénink na ledě a jen si zajezdili na kolech, ve čtvrtek už jsme ve slavné hale trénovali. Martině se tu daří, nic neslibuje, ale o medaili se hlavně na trojce porve," dodal.

V pátek večer se obě jeho svěřenkyně představí na 1500 m, v sobotu čeká Zdráhalovou sprint na 500 m a společně se Sáblíkovou jedou v podvečer tři kilometry. V neděli už jen Zdráhalová startuje na kilometru.

„V závodě s hromadným startem nejedeme, protože jsme v sezóně žádný neabsolvovali a nemáme vyjetou účast. Navíc masový závod je hodně riskantní. Vynecháme i týmové starty, jelikož zatím nemáme třetí děvče do družstva. Stejně si ale neumím představit, kdo by zvládl ve třech dnech sedm startů. Některé závodnice jsou přihlášeny třeba jen na jednu distanci, Nikola jako jedna z mála pojede čtyři," vysvětlil Novák.

Největší šance na trojce

Největší medailové ambice z české dvojice má Martina Sáblíková na tři kilometry. Provází ji ale určitá nejistota... „Poslední závod jsem jela před měsícem, po takhle dlouhé pauze je vždycky otazník, jak na tom kdo bude. V Heerenveenu je ráno dlouho tma, venku prší, všechno je takové unavené, tak na mě ani nedoléhá atmosféra mistrovství Evropy. Asi to přijde v pátek, protože závod na 1500 metrů startuje až v 19.30 hodin, takže budeme čekat celý den. Abych pravdu řekla, tak to nemám moc ráda, protože v čase, kdy už se skoro člověk chystá na spaní, si má stoupnout na start a závodit. Hlavně ale druhý den jedu už v 15 hodin závod na tři kilometry, takže budu mít jen 19 hodin na regeneraci," konstatovala Sáblíková.

Problémy jsou zapomenuty. Martina Sáblíková ve druhém závodě SP na 3000 m v Tomaszówě vyhrála.

Pavel Lebeda/Sport Invest

Ani jí se koncepce šampionátu moc nezamlouvá. „Celkově je tohle mistrovství Evropy trochu specifické tím, že se závodí na jednotlivých tratích. Není to klasický čtyřboj, kdy všichni jedou všechno a nejlepší vyhraje. Obě s Niki to bereme jako velmi dobrý test před mistrovstvím světa, což pro nás bude hlavní závod sezony. Na patnáctistovku moc nemyslím, beru ji spíš tak, že si po té dlouhé pauze zase zazávodím, zkusím si led. Bylo by samozřejmě fajn, kdyby se mi jelo dobře, kdyby se mi podařilo zajet vyrovnaná kola, abych nebyla před trojkou zbytečně nervózní," naznačila taktiku.

„Na trojce tady nebudou Kanaďanky, ale jasnými favoritkami budou domácí Holanďanky, hodně nebezpečné pak také Rusky. A bylo by fajn, kdyby se někde nahoře objevila i Niky, protože na Světovém poháru v Naganu ukázala, že se s ní musí počítat. V minulém roce mě mistrovství Evropy nakoplo stříbrem do zbytku sezony, která byla fantastická se třemi tituly světové šampiónky. Teď je to ale ve všem jiné - nejede se na otevřené dráze, nejede se víceboj, ale platí, že úspěšné mistrovství Evropy může dodat klid a sebevědomí před mistrovstvím světa," zdůraznila česká ledová královna.

Nikola Zdráhalová obsadila v Naganu stříbrnou pozici v závodě na 500 m v divizi B a vytvořila si nový osobní rekord.

Toru Hanai, ČTK/AP

Její mladší kolegyni nabitý program neděsí, spíš je zvědavá... „Netuším, jak se srovnám s měsíční pauzou, protože mi víc vyhovuje, když se závodí každý víkend. Snad se s tím nějak vypořádám. Jsem jedna z mála holek, co jedou čtyři závody, takže to pro mě v Heerenveenu bude hodně náročný víkend. Hlavní trať by pro mě měla být patnáctistovka, kde bych se ráda dostala do top 10. Věřím, že by se mi slušný výsledek mohl podařit i na trojce. Výkony v Naganu mě povzbudily, snad na ně dokážu navázat. Celkově se na mistrovství Evropy v Heerenveenu moc těším, protože každý závod v Holandsku je jiný: přijde hodně fanoušků, udělají parádní atmosféru, což je vždycky lepší," těšila se Zdráhalová.