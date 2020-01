Agentura chce více peněz na sport, většina půjde na investice

Národní sportovní agentura (NSA) chce získat více peněz pro sport. V roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze státního rozpočtu, jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu. To by mohlo být až dvacet miliard korun. Letos je v rozpočtu na sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi půl procenta rozpočtu. Většina peněz by měla jít na investice. Nejdříve se agentura zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel, které byly dosud opomíjeny.