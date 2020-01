Kostelecký vyhrál GP Kuvajtu, i když patrony šťoural z hlavně propiskou

„V Kuvajtu jsme byli dva dny a hned šli do závodu. Nám s Jurou Liptákem to takhle vyhovuje líp. Žádné velké bouchání do terčů a čekání... Počasí první den závodu bylo hodně nepříjemné, zima, foukalo, všude zvířený pouštní písek. Navíc mě potkala porucha, jaká se stane jednou za mnoho let. Přestal fungovat vyhazovač patron. Když zlomíte brokovnici, efektně vyletí, což mají rádi fotografové a kameramani," vyprávěl Kostelecký.

Porucha se stala první den závodu a hned v úvodní rundě. „Nepříjemná věc. Rozhodčí mi půjčil propisovací tužku, a tou jsem tahal prázdné patrony, jak někde na honu z obyčejné flinty. Byl jsem z toho trochu rozhozený a udělal pět chyb v pětadvaceti terčích. Střílel jsem bez vyhazovače, jenže flinta se pak zablokovala a nešla otevřít vůbec. Když se povedlo ji zlomit, chtěl jsem vyhazovač vyměnit. Ten náhradní, který mi dali, do ní ale nepasoval. I když se jedná o stejný typ zbraně, přece jenom ty špičkové jsou dělané na míru střelcům, a tenhle vyhazovač nebyl upravený pro moji brokovnici. Jeden můj kuvajtský kamarád další vyhazovač vymontoval ze svojí brokovnice a ten tam zapadl jak ulitý," oddechl si Kostelecký.

Pomohl mu Kuvajťan

A pak už to byl jeho závod. „Všechno ze mne spadlo, střílelo se mi báječně. Dohnal jsem pětibodovou ztrátu a druhý den šel do finále z prvního místa. Z padesáti finálových terčů jsem minul jen dva a vyhrál s náskokem osmi bodů, což se mi snad nikdy v tak silně obsazeném závodě nestalo. Však mi také kuvajtský kamarád hned říkal, ať si vyhazovač nechám, že mi bude nosit v sezoně štěstí. Jen na olympiádě v Pekingu jsem vyhrál s přehledem už před koncem finále, ale to platila ještě jiná pravidla," říkal spokojeně Kostelecký.

David Kostelecký má přesnou mušku.

Ivana Roháčková

Jeho parťákovi Jiřímu Liptákovi se tolik nedařilo. „Jura doplatil na neznalost této specifické střelnice. Byl tu poprvé, já počtvrté. Se 112 body skončil desátý, což není špatné. Je správně nabuzený, a ještě nám to ukáže," dodal olympijský vítěz z Pekingu.

Po návratu z Kuvajtu budou střelci čtrnáct dní doma. „Pět týdnů jsme od listopadu nestříleli a udržovali fyzičku. Jura stihl pár honů, on je myslivec, já ne. Po čtrnácti dnech vyjedeme zase na závody za teplem. Jak to bude s přípravou doma, se uvidí podle počasí. Začátkem března už se střílí Světový pohár na Kypru, v půlce dubna je testovací svěťák v Tokiu a v květnu evropský šampionát v Paříži. V červnu nás čeká další závod Světového poháru v Baku, a pak už ladění na olympiádu," nabídl program na první půlrok Kostelecký