Stolní tenisté zkusí vybojovat týmovou účast na olympiádě

19.1.

Závody SP a ME v jízdě na saních v Lillehammeru: Muži: 1. D. Fischnaller (It.) 1:37,737 (48,763+48,974), ...v ME 28. Čežík, v ME 32. Lejsek (oba ČR) nepostoupili z kvalifikace. Průběžné pořadí SP (po 7 z 12 závodů): 1. Repilov 466, ...38. Lejsek 21, 43. Čežík 9. Štafeta: 1. Rakousko (Egleová, Gleirscher, Steu/Koller) 2:36,912,...10. (v ME 9.) ČR (Maršíková, Čežík, Vejdělek/Pěkný) -5,629.