Beatles nepomohli Březinovi k medaili. Zapomene při čekání na narození dcerky

Místo vytoužené radosti zůstala prázdnota v duši a zklamání. Po senzačním triumfu v krátkém programu Michal Březina cílil ve Štýrském Hradci na životní úspěch, jenže volnou jízdu na ME v krasobruslení totálně pokazil. Byl až jedenáctý, což znamenalo sešup na konečnou sedmou příčku, čímž 29letý český závodník jen zopakoval loňské umístění.

Michal Březina během volné jízdy na ME.

Sedm let od svého jediného bronzu chtěl Březina zase medaili. „Věděl jsem, že když zajedu slušně, může to vyjít, ale taky mi bylo jasné, že nic jistého nemám," vykládal. Jel na hudbu Beatles, na rozdíl od soupeřů však nedokázal předvést čtverný skok. Poprvé mu z toho vyšel jen dvojitý salchow, další dva už zoufalé pokusy o to skončily pádem a v Březinově tváři bylo vidět velké zklamání. „Najel jsem si blbě a necítil dobře nohy pod sebou," litoval.

Už před tím navíc předvedl svůj životní výkon 20letý Rus Alijev, jenž na českého krasobruslaře předtím ztrácel jen bod. Ve volné jízdě měl tři bezchybné čtverné skoky, včetně obtížného lutzu. „Snažil jsem se zacpat uši, abych neslyšel, jak dopadl. Ale jestli všechno vyskákal čistě, tak bylo jasné, že sáhne po zlatu," uznal Březina, že by na pozdějšího vítěze neměl, ani kdyby nekazil.

Český krasobruslař Michal Březina padá při volné jízdě na ME.

Antonio Bronic, Reuters

Stříbro pro něj ale bylo lehce na dosah. Z trojitých skoků však českému závodníkovi perfektně vyšly jen lutz a axel, k tomu se přidala beznadějná kalvárie se čtverákem a medaile byla rychle fuč. „Jsem už pojedenácté v kariéře mezi elitní evropskou desítkou, to taky nemůže říct každý. Asi nemám to štěstí proměnit nabízenou šanci. Svět se ale nezboří, teď už s tím stejně nic neudělám," líčil český krasobruslař.

Druhý skončil debutující 16letý Rus Danieljan a jen o tři setiny bodu za ním byl Gruzínec Kvitelašvili. Skokanem volných jízd se stal Ital Grassl, jenž se vytáhl na čtvrtou pozici z 11. místa, naopak největší pád pořadím zaznamenal Březina.

Radostná událost v rodině

„Po dojetí jsem zůstal ve středu ledové plochy trochu déle, možná jsem se snažil co nejvíc vnímat atmosféru, třeba už se na evropský šampionát nikdy nepodívám. Letošní svět ještě asi odjedu, ale teď myslím jen na to, že v sobotu letím za oceán. Tam mě čekají důležitější věci než krasobruslení," naznačil český krasobruslař.

Krasobruslař Michal Březina volnou jízdu pokazil

Antonio Bronic, Reuters

Manželka Danielle, kterou si vzal v létě roku 2017, totiž očekává už velmi brzy narození potomka. „Bude to dcerka, to už víme, a moc se na ni oba těšíme. Rodinné záležitosti mi umožní snadněji překonat ten pocit, že mi něco uteklo," doplnil Březina.

Není to bohužel poprvé, co nezvládl dobré postavení po krátkém programu. „Někdo si zase bude myslet, že na mě dolehla tíha okamžiku, i když já se necítil nervózní. Cenný kov nevisel tak vysoko a ani nemyslím, že bych se o něj připravil hlavou. Natrénováno mám, věřil jsem si, že to dokážu vyskákat. Hlavně proto jsem se o ten čtverák opakovaně pokoušel. Bohužel jsem ho neukázal," zalitoval Březina.