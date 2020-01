Fernstädtová: Osmé místo beru! Půvabná česká skeletonistka se v Königsee vrátila do desítky

Skeletonistka Anna Fernstädtová se po třech závodech vrátila ve Světovém poháru do první desítky výsledkové listiny. V Königsee obsadila osmé místo, přestože opět patřila k nejpomalejším na startu. V tomto kalendářním roce zajela svůj nejlepší výsledek, v sezoně dopadla lépe jen při dvou prosincových závodech v Lake Placid, kde skončila shodně sedmá.

„Osmé místo beru, jsem ráda, že jsem se vrátila do první desítky. Jen škoda, že to nebylo ještě o místo nebo dvě lepší, rozdíly byly malé. Bylo hezké závodit na mojí domácí dráze, kterou dobře znám. Přišlo mi fandit hodně lidí: rodiče, brácha, babička s dědou, moje nejlepší kamarádka a spousta dalších. Měla jsem velkou podporu, takže to bylo jiné než na ostatních svěťácích," uvedla Fernstädtová v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

V německém ledovém korytu slavily dvojnásobný úspěch domácí reprezentantky. V rekordu dráhy zvítězila mistryně světa Tina Hermannová o 18 setin před vedoucí ženou Světového poháru Jacqueline Löllingovou. Třetí skončila Ruska Jelena Nikitinová. Fernstädtová ztratila na vítězku v součtu dvou jízd 1,17 sekundy.

Třiadvacetiletá česká reprezentantka v novém roce nedosáhla na umístění v desítce ve Winterbergu (11.), La Plagne (13.) ani před týdnem v Innsbrucku, kde skončila až dvacátá. I přes výsledkový posun zůstaly její slabinou starty. V první jízdě v Königsee zaznamenala mezi 24 závodnicemi předposlední čas, z dvaceti finálových účastnic byla nejhorší.

„Obě jízdy byly celkem dobré po technické stránce, s tím jsem spokojená. Bohužel se na výsledku projevují moje horší starty," přiznala Fernstädtová. V průběžném pořadí Světového poháru zůstala dvojnásobná juniorská mistryně světa a čtvrtá žena z loňského MS devátá. „V neděli přijede můj trenér Jeff Pain, závody spolu pořádně rozebereme a budeme řešit konkrétní detaily jízdy. Řekneme si, na čem konkrétně bych měla ještě zapracovat. Jeff se mnou pojede i na příští závod do Svatého Mořice. Věřím, že tam předvedu dvě dobré jízdy," uzavřela Fernastädtová.