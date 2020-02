Nejdřív Šlápoty, teď Šlapky. Do dějiště olympiády netradičně, po svých i na kole

Šestnáct tisíc kilometrů během půl roku. Musí na kolech zvládnout Jakub Dvorský a Štefan Vašaš. Jejich cílem je dějiště letních olympijských her Tokio. Na cestu se vydali prvního února z Atén, do japonské metropole dorazí na konci července. Jedou na lehko. „Máme každý 65 litrů zavazadel. Stan, spacák, vaření a cyklistické oblečení. Co není cyklistické, to máme teď na sobě,“ prozradil před odletem Jakub Dvorský.