Sáblíková je fit a pojede, radoval se kouč ledové královny Novák

Strach, že by rychlobruslařka Martina Sáblíková nemusela jet páteční závod Světového poháru na tři kilometry (závod začíná ve 22:32, vysílá ČT sport) v Calgary, je minulostí. „Martina pojede. Začátkem týdne se o ni pokoušela nějaká viróza, navíc spojená s aklimatizací. Jeden trénink vynechala. Ve čtvrtek naopak už vypadala velmi dobře a teď také. Tradičně cítí zdravou nervozitu, aby závod nepokazila," uvedl pro Sport.cz v telefonátu kouč Petr Novák.

V Calgary panují obavy z koronaviru. „Neustále nás měří, opatření jsou velmi přísná, ale pochopitelná. Žádný problém se tu ale nevyskytl, určitě by nás organizátoři informovali," řekl kouč. Počasí v Calgary je příjemné. „Před pár týdny tu naměřili minus 42 stupňů! Teď jsou tu čtyři pod nulou, napadl sníh, svítí sluníčko. Z hotelu do Olympijské haly chodíme pěšky, jsou to asi dva kilometry příjemnou procházkou," dodal.

Na startu závodu na tři kilometry nechybí žádná z kandidátek na medaili. „Boj o stupně vítězů bude hodně tvrdý. Je tu deset žen, které mohou pomýšlet na medaili. Největšími favoritkami jsou domácí Kanaďanky a Holanďanky. U chlapů je konkurence na dlouhých tratích poloviční. Tenhle závod je poslední před mistrovstvím světa, které se jede za týden v Salt Lake City," zdůraznil Novák.

„Bude to velký test. Je příjemné, že máme ve skupině A vedle Martiny i Nikolu Zdráhalovou. Ta si vybojovala účast mezi elitou na všech svých čtyřech tratích. V sobotu se utkají i na 1500 metrů. Řešili jsme, jestli má jet Nikola v pátek i závod na jeden kilometr (21.03 h.). Nakonec jsme se rozhodli, že ano, je to její důležitá trať. Mezi kilometrem a trojkou bude mít jen něco přes hodinu, ale troufá si, což je dobře. V sobotu pak pojede i pětistovku," konstatoval kouč ve chvílích, kdy už se obě Češky rozcvičovaly před startem.