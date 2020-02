Sáblíková zářila! Před šampionátem ovládla ostrý test

Po marném boji o medaile na nedávném ME v Heerenveenu Sáblíková rázně zabrala a v Kanadě zaútočila na prvenství.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka přitom před SP hlásila komplikaci s virózou, na jejím výkonu se to ale neprojevilo. Startovala v šesté z osmi rozjížděk a poté, co zajela nejlepší čas sezony, se dostala do čela a vydržela tam až do konce.

Za sebou nechala o více než sekundu druhou Antoinette de Jongovou, porazila i plejádu dalších Nizozemek. Nestačily na ni ani největší rivalky v tomto ročníku SP. Kanaďanka Isabelle Weidemannová výrazně zaostala a čas Češky nepřekonaly ani na závěr startující další domácí závodnice Ivanie Blondinová a Ruska Natalia Voroninová, byť se na mezičasech dlouho držely před ní.

Sáblíková si upevnila vedení v seriálu, celkové prvenství si může připsat už potřinácté. Poslední díl SP se jede v březnu v Heerenveenu.

Nikola Zdráhalová si při prvním pátečním startu vylepšila osobní rekord na kilometrové trati. Čas 1:15,540, o 42 setin lepší než její dva roky staré maximum, ji zařadil v závodě na sedmnácté místo. Vyhrála Japonka Nao Kodairová (1:12,652).

Na tříkilometrové trati za osobákem výrazně zaostala. Za 4:07,635 skončila třináctá. V sobotu ji čekají starty na 500 i 1500 m, delší trať by měla jet i Sáblíková.