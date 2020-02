Hvězdná Bergsmaová se po mateřské k rychlobruslení nevrátí

Bergsmaová, jež do sňatku s úspěšným nizozemským rychlobruslařem Jorritem Bergsmou v roce 2015 závodila pod dívčím jménem Richardsonová, má jako jediná rychlobruslařka tituly ze všech tří sprinterských tratí - 500 (2015), 1000 (2017) a 1500 metrů (2017). V roce 2013 také celkově ovládla sprinterský světový šampionát, k tomu tvoří její sbírku dalších deset medailí z MS.

Ze tří olympijských her má ale pouze bronz ze stíhacího závodu družstev z Pchjongčchangu 2018. V říjnu téhož roku se jí narodil syn Brent a chce se mu nyní naplno věnovat. "Dala jsem tomu dva roky, abych zjistila, jaké to je. A prostě jsem se rozhodla, že si to užívám, když mohu být matka v domácnosti a věnovat Brentovi všechen svůj čas," uvedla Bergsmaová.