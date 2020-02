Národní sportovní agentura rozdělí příští rok na dotacích 7,5 miliardy

Agentura vznikla loni v srpnu. Od příštího roku převezme od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozdělování sportovních dotací. Cílem agentury je vytvářet podmínky pro sport dětí, mládeže i dospělých a rozvoj sportu pro všechny včetně zdravotně postižených.

Hnilička uvedl, že příští rok půjde do sportu celkem asi 8,5 miliardy korun, kromě 7,5 miliardy z agentury půjdou další peníze například z ministerstev obrany nebo místního rozvoje. Měla by to tak být obdobná částka, jaká je na státní podporu sportu určena letos. Do roku 2025 by se podle Hniličky měla podpora sportu z agentury i dalších ministerstev navýšit zhruba na 15 miliard korun, což je procento z rozpočtu.

Agentura si ponechá některé programy z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, některé budou nové. V neinvestiční oblasti bude podpora mířit do klubů na sportování dětí a mládeže nebo na významné sportovní akce, investiční programy budou na sportoviště v regionech, na národní sportovní centra, na sportoviště krajského významu, na univerzitní sport a bude tam i nový program nazvaný Kabina. "Tento program bude pro obce do 3000 obyvatel, kterých je celkem přes 5800. Mohou od nás dostat půl milionu s tím, že chceme, aby se k tomu přihlásila obec spoluúčastí," uvedl Hnilička.

Obce nebo kluby by mohly za peníze spravit kabiny nebo zázemí u sportovišť. Hnilička se byl podívat například v Řícmanicích u Brna, kde je na jednom místě fotbalové hřiště a tenisové kurty a ve dvou kabinách se tam střídají děti i dospělí. "Dostávám impulzy, v jakých podmínkách se děti převlékají a trénují v těch nejmenších obcích, a je to tristní. Tato oblast dosud nebyla zasažena dotačními programy a národní agentura vznikla právě proto, aby se zabývala tímto prostředím, kde jsou šedá místa. Je to taková první vlaštovka směrem k obcím, které nebyly podporované," uvedl Hnilička. Podle něj to může pomoct zastavit vysídlování obcí.

S koncepcí rozvoje sportu a nastavení dotací bude Hniličkovi pomáhat Národní rada pro sport, ve které jsou i úspěšní sportovci jako Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Jan Železný, Barbora Špotáková, Kateřina Neumannová nebo Radek Štěpánek.