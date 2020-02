Anička jde do boje! Fernstädtová po zlatém hattricku vstupuje do MS, těší se na české fanoušky

„Top šestka by byla fajn, umístit se v první desítce by pořád nebylo špatné. Ale doufám, že bych to mohla zvládnou to té šestky," věří Fernstädtová. V premiérové sezoně ve Světovém poháru po přechodu z německé reprezentace byla nejlépe sedmá, celkově skončila na devátém místě.

„Formu trochu hledám celou sezonu. Doufala jsem, že ve Světovém poháru budu o pár míst výš. Ale čeká mě poslední závod sezony, ještě zkusím zabojovat," podotkla 23letá skeletonistka.

V Altenbergu se několik dnů připravuje, klimatické podmínky jsou ovšem složité. „Počasí není úplně dobré, dráha je pomalá. V úterý sněžilo, ve středu zase pršelo, k tomu bylo teplo. První jízdu jsme měla o vteřinu rychlejší než tu druhou, takže nejde moc testovat. Když dám tohle stranou, tak v zatáčkách mám ze svých jízd dobrý pocit," uvedla Fernstädtová, která věří, že jí do Altenbergu kromě rodinných příslušníků přijedou povzbudit také čeští fanoušci. Německý areál totiž leží necelých 10 kilometrů od Cínovce.

„Přijedou za mnou máma, babička, děda, kamarádka z Frankfurtu a další z Drážďan. Když jeli kluci závody na dvojbobu, bylo u dráhy dost lidí z Česka. Tak doufám, že přijedou i na skeleton," přeje si Fernstädtová.