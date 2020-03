Bobisté po historickém úspěchu: Tohle je pecka, oslava bude divoká!

Sen se stal skutečností. Český čtyřbob slaví historický úspěch, na mistrovství světa v německém Altenbergu skončil na šestém místě. Dosavadní nejlepší české umístění v historii světových šampionátů bylo desáté místo z roku 2015. „Úžasný, skvělý! Je to pecka," radoval se pilot Dominik Dvořák.

Se svými parťáky Dominikem Suchým, Jakubem Noskem a Janem Šindelářem drželi po úvodních dvou sobotních jízdách sedmou příčku, v neděli si o jedno místo polepšili. V cíli byli samý úsměv, křepčili obklopeni českými fanoušky. „Měli jsme od nich obrovskou podporu, fakt super. Altenberg je blízko českých hranic, nikde jinde tohle nezažíváme," rozplýval se Dvořák.

Velký úspěch je zvykem pořádně oslavit. Jak se bobisté oslav zhostí? „Hodně divoce," vykřikli unisono. Díky prvním třem precizním jízdám drželi šestou pozici, kterou v závěrečné, nejméně povedené, udrželi. „Bylo vidět, že poslední jízda nebyla tak hezká, byla tam nervozita. Byli jsme tak blízko úspěchu, nechtěli jsme o něj přijít. Povedlo se," zářil Dvořák.

Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář a Jakub Nosek na startu při MS v německém Altenbergu.

Ondřej Hájek, ČTK

Bobistům se vyplatilo, že před sezonou vsadili na nejlehčí možný bob. Kila, chybějící do maximálního váhového limitu, nabrali ve svalech. „Pokud naberete váhu díky svalovinou, pomůže to. Odjeli jsme celou sezonu s nejlehčím bobem, tím pádem bylo lehčí ho roztlačit," pochvaloval si Dvořák, který už vyhlíží příští sezonu. „Tenhle úspěch nás všechny brutálně nakopne. Potvrdilo se, že máme na to bojovat s nejlepšími. Šesté místo je pro nás skoro jako první," dodal pilot českého čtyřbobu.