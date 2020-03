Ruské moderní gymnastky nepřijedou kvůli koronaviru na GP do Brna

Rozšíření koronaviru do České republiky výrazně ovlivní i víkendovou Grand Prix Brno moderních gymnastek. Účast na tradičním mítinku dnes ráno odřekla reprezentace Ruska, které je v tomto sportu světovou velmocí číslo jedna. Na tiskové konferenci o tom informovala předsedkyně Českého svazu moderní gymnastiky Blanka Mlejnková. Brněnský závod je třetím dílem sedmidílného seriálu Grand Prix, v jihomoravské metropoli se uskuteční 15. ročník.

"Dnes ráno jsem dostala z Ruska zprávu, že minimálně do půlky dubna ruší tamní svaz veškeré výjezdy svých závodnic do zahraničí. Brno není výjimkou," řekla Mlejnková. "Účast v Brně odřekly také Rumunky, uvažoval o ní izraelský tým, který přijede po ujištění, že do Brna není přihlášen italský tým," sdělila.

Závody se mají uskutečnit o víkendu v brněnské Městské hale na Vodově ulici. Na nedělní finále s jednotlivými náčiními chodí kolem tisícovky diváků. "Zatím nemáme žádné zprávy o tom, zda se závody zruší nebo uskuteční. Tohle jde ale mimo nás," uvedla předsedkyně svazu. O dalších krocích by měla ve středu rozhodnout Bezpečnostní rada státu.

I bez účasti Rusek se v Brně očekává silná konkurence 27 závodnic z 18 zemí. Favoritkami budou izraelské gymnastky v čele s Linoy Ašramovovou, dále pak Bulharka Borjana Kalejnová, Běloruska Alina Harnašková či Američanka Evita Griskenosová.

Mezi medailistkami ze světových a evropských šampionátů se chtějí prosadit i české závodnice. Domácí barvy budou hájit Alina Chamzinová, která se na loňském ME probojovala mezi 24 nejlepších, dále pak Gaia Garoffolová, Adriana Timková a Denisa Štěpánková.

"Velkým úspěchem by bylo, kdyby se Chamzinová probojovala mezi osm nejlepších do nedělního finále. Letos ale ještě nezávodila a je tak těžké ji předem konfrontovat s konkurencí," uvedla Mlejnková k šancím české jedničky.

V pátečním programu se od 13:00 v juniorském mezinárodním závodu Tart Cup představí devět mladých českých závodnic. V sobotu je od 14:00 na programu kvalifikace Grand Prix, v neděli dopoledne od 10:30 finále Tart Cupu juniorek a od 14:00 pak finále Grand Prix.