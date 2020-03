Běžce olympijské štafety čekají v Japonsku zdravotní kontroly

Pořadatelé olympijských her v Tokiu představili první sadu chystaných opatření, která by měla při štafetě s pochodní omezit rizika šíření nákazy koronavirem. Běžce čeká důkladné monitorování zdravotního stavu, fanoušci se musejí připravit na omezený přístup na akce.

Obdobná opatření zveřejnili už v úterý řečtí organizátoři slavnostního zažehnutí ohně při tradičním ceremoniálu, který je na programu příští týden v antické Olympii. Diváci nebudou připuštěni na generálku 11. března, omezen je i počet akreditací pro média.

Štafeta s olympijským ohněm bude po týdenním putování po Řecku předána 19. března tokijským pořadatelům. Na japonském území bude cesta pochodně zahájena 26. března. Do slavnostního zahájení her 24. července na stadionu v Tokiu by měla zavítat do všech 47 prefektur.

Pořadatelé dnes znovu ujistili, že počítají se zahájením olympiády podle plánu v původním termínu navzdory epidemii koronaviru. Podle některých informací umožňuje organizátorům smlouva s MOV uspořádat hry kdykoli v roce 2020 a v úvahu by tedy teoreticky připadalo jejich odložení, s tím však pořadatelé nepočítají.