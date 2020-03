Na nejkrásnější závod sezony ladila Sáblíková formu na balkoně

Jste před sobotním závěrečným startem ve finále Světového poháru v závodě na tři tisíce metrů v Heerenveenu hodně napnutá?

Jde o poslední závod sezony. Už se mi trošku vkrádají do hlavy myšlenky, jak naložím s nadcházejícím volnem. Ale snažím se je zapudit a maximálně koncentrovat. Jsem v Heerenveenu od pondělí. Užívala jsem si na zdejší poměry krásného počasí. Dopoledne trénink na oválu, odpoledne jsem vždy prožila v sedle kola.

Takže jste využila zdejší nekonečnou síť cyklostezek?

Přiznávám, že vlastně ne. Nemám s sebou totiž přilbu a další věci potřebné k tréninku venku. Jenže bez hodiny nebo hodiny a půl denně si neumím přípravu představit. Nemohu bez kola být. Takže jsem si vyndala trenažér s kolem na balkon a připadám si, jako když drandím venku.

Martina Sáblíková v cíli závodu na 3000 m v Calgary.

Jeff McIntosh, ČTK/AP

Nijak netajíte, že i přes osmnáct sezon ve Světovém poháru před závody špatně spíte. Ani všechny úspěchy letošní sezony vám před velkým finále nedopřejí klidný spánek?

Je to zvláštní, ale situace se v závěru sezony vážně trošku změnila. Před mistrovstvím světa ve víceboji během předešlého víkendu v norském Hamaru jsem spala jako zabitá. Vůbec jsem se ničím nenervovala. Šla jsem do šampionátu přesvědčená, že na medaili nemám nárok. Takže když jsem vstupovala na led, pobrukovala jsem si melodii, kterou vyhrávala kapela nizozemských fanoušků v hledišti a byla úplně v klidu. A pak jsem odjela perfektní závody. Doufám, že si vše přenesu i do víkendu v Heerenveenu.

Atmosféra v hale Thialf bude tradičně hodně bouřlivá. Očekáváte, že domácí příznivci budou na vaší straně?

Tady chodí diváci na všechno. Jezdí se zde nizozemský šampionát a je vždy plno. Fanoušci jsou prostě do rychlobruslení blázni. Navíc je beznadějně vyprodáno, takže atmosféra bude úžasná. Lidi mě zde dobře znají a pokaždé mě podporují. Ráda se do Heerenveenu vracím a cítím se zde skutečně fantasticky. Bude to nejkrásnější závod sezony. Kvůli fanouškům a také proto, že bude poslední v sezoně.

V průběžném pořadí Světového poháru jste na první příčce s náskokem třiatřiceti bodů na Kanaďanku Blondinovou. Ve finálovém závodě seriálu se udělují dvojnásobné body. Propočítávala jste, jaký výsledek potřebujete k udržení první příčky?

Samozřejmě vím, co je potřeba. Jenže některé domácí holky nestartovaly minulý týden na šampionátu ve víceboji v Hamaru, takže jsou odpočinuté, což může pořadí hodně ovlivnit. Navíc doma zajedou pokaždé skvěle. Situace je naprosto nepředvídatelná. Dost možná budu nadšená z pátého místa, protože bude stačit k celkovému prvenství.

Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Polsku závod na 3000 metrů.

Pavel Lebeda/Sport Invest

Každopádně pokud dojedete mezi třemi nejlepšími, máte jistotu, že potřinácté ovládnete celkové pořadí Světového poháru na dlouhých tratích. A s ohledem na světový titul ze Salt Lake City musí jít o fakt, který vám dodává klid a sebevědomí?

Čtyři disciplíny z víceboje v Hamaru v nohách určitě zůstaly. Síly docházejí. Ale to i ostatním holkám. Bude to sedm a půl kola bolesti. Posledních v sezoně. Půjdu si je užít. A pochopitelně věřím v dobrý konec.