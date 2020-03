Senzační návrat legendy! Do finále squashového mistrovství se po třech letech dostal Koukal

Vypadalo to, že pomalu vyklízí pozice. Jenže teď to vypadá na návrat ke starým pořádkům... Jan Koukal se totiž po třech letech dostal do finále domácího šampionátu. Naposledy si ho zahrál v roce 2017, kdy získal svůj osmnáctý titul. Od té doby pokaždé padl v semifinále. Až v sobotu v Ostravě zdolal ve čtyřech setech Martina Švece, druhého nasazeného squashistu šampionátu.

„Před turnajem jsem neměl žádné očekávaní, každý zápas chci ale vyhrát. Zvládl jsem čtyři utkání, což je super," konstatoval Koukal, který tvrdí, že se během roku prý ani extra nepřipravuje. „Jen poslední měsíc něco více dělám, ale squash už tři roky netrénuji. Hraji chytře," usmála se legenda českého squashe.

Před zaplněnými tribunami však potvrdil, že stále umí. Může těžit ze svých obrovských zkušeností, na kurtu ukazuje přehled. Ví, co má ve správnou chvíli zahrát a jak... „Co bude důležité ve finále? Jak ráno vstanu, jak se budu cítit fyzicky. Hrát čtyři dny po sobě mé tělo vůbec nedává. To už jsem dlouho nezažil. Ráno to bude velká hádanka," prohlásil squashista Koukal.

Jeho vyzývatelem bude Daniel Mekbib, který ho v roce 2018 porazil v semifinále. „Nesmím s ním hrát pinkanou, to se pak skoro vůbec nedá porazit," pohlédl směrem k finále Mekbib, který si poradil v semifinále s domácím hráčem Jakubem Solnickým. S ním ve třetím setu prohrával už 2:8, průběh ale dokázal otočit, což považovali oba za rozhodující okamžik celého duelu.

„Udělal jsem chybu a nechal Mekbiba vrátit zpátky do utkání," potvrdil Solnický, kterého do finále hnaly narvané tribuny. „Bylo by krásné si zahrát finále proti Koukalovi v této atmosféře. Nepřekvapuje mě, jak se umí skvěle připravit. On chce vždycky předvést to nejlepší, je ve výborné formě."

Po dvou letech do finále postoupila také Anna Serme, první nasazená hráčka. Ve třech setech přehrála Michaelu Čepovou. Zítra tak bude útočit na svůj druhý republikový titul. „Budu spokojená teprve až vyhraji. Zatím bylo každé utkání na turnaji složité, na každou soupeřku jsem měla specifickou taktiku," prohlásila Serme, která si pochvaluje atmosféru ve Sportovním centru FAJNE v Ostravě. „Je to tady takové semknutější. Pocházím z Opavy, takže se na mě přišla podívat celá rodina. Když jsem na turnaji v zahraničí, tak jsem ráda, když mi fandí jeden člověk."

Po roce se do finále dostala Eva Feřteková, která porazila Natálii Babjukovou ve třech setech. Přitom v loňském roce uvažovala, že ukončí kariéru. „Cítila jsem se unavenější, ale rozhodla jsem se pokračovat ve squashi dál. Jsem moc ráda, že jsem obhájila finále," dodala Feřteková, která se utkání se Serme. „Ve finále musím hrát bez chyb, rychle a chytře."