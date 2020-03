Rýpanec před derby. Futsalová Slavia už si možná nepamatuje, kdy nás naposledy porazila, zní ze Sparty

Vyhrát nad Slavií. Jiný úkol futsalisté Sparty před nedělním derby ve Varta lize nemají. Borci v rudých dresech by rádi úspěchem nabudili fotbalové kolegy z Letné, aby večer dokázali podobný kousek zopakovat v nejvyšší soutěži v Edenu. Derby futsalistů začíná ve Sparta Areně na Podvinném Mlýně od 13:30, fotbalové derby je na programu od 17:00 ve Vršovicích. „Uděláme všechno, abychom zase vyhráli bitvu o vládce Prahy," slibuje trenér Sparty Beni Simitči.

Futsalová Sparta frčí v posledním týdnu v pořádném rychlíku, každé tři dny hraje mistrák. Její program vrcholí v derby s Slavií. „Chtěli jsme zápas odložit, jelikož řada kluků hraje se zraněními a play off se blíží. Ale Slavia nám nevyšla vstříc," krčí rameny Simitči.

Dobře ví, že zápasy jsou vyhecované. „Slavia zřejmě díky našemu náročnému programu cítí, že budeme unavení a ona bude mít větší šanci vyhrát. Ale my hrajeme doma a věřím, že to zvládneme," hlásí sebevědomě. Jedním dechem ale dodává, že kdyby byl v podobné situaci soupeř, tak by mu rudý tábor vyhověl. „I kdyby šlo o Slavii," zdůrazňuje.

Futsalová Sparta vsadila v play off na rituál z NHL. Dodržuje jej i trenér Beni Simitči.

Sám přitom rivala v sešívaném táboře pošťouchl po posledním ligovém utkání v Teplicích, kde Sparta remizovala 4:4. „Chybělo nám tam trochu štěstí, udělali jsme dvě chyby a soupeř je využil, to mě mrzí. Navíc jsme nedali za stavu 1:0 a 3:2 šance. Kdybychom odskočili, bylo by to jiné," ohlíží se nejprve za uplynulou ligovou bitvou.

Slavii pak poslal jasný vzkaz, když řekl, že už si v sešívaném táboře možná ani nepamatují, kdy naposledy nad Spartou vyhráli. „Musel jsem Slavii popíchnout, to k derby patří," usmívá se Simitči. „Máme lepší hráče, jsme na tom v tabulce lépe, vyhráli jsme devět z deseti posledních utkání. Na tohle chceme navázat," prohlašuje.

Trenér Sparty by byl rád, kdyby v hale bylo nabito. Výkop v půl druhé odpoledne dává možnost, dát si futsalové derby jako sportovní předkrm před fotbalovou bitvou „S". A věří, že vítězství by poslalo pozitivní energii i do tábora Letenských. Pravdou totiž je, že v poslední době vyhrává na zeleném pažitu Slavia, což Beniho Simitčiho mrzí.

„Věřím, že na futsale bude skvělá návštěva a požene nás k vítězství. Fanoušci všechno v pohodě stihnou. Lepší zápas před fotbalovým derby v Praze není k vidění," dodává s tím, že jeho týmu bude kvůli zranění chybět hvězdný Wilde. I tak ale věří, že Sparta bude úspěšná.