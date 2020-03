Kanaďané budou řešit osud MS v krasobruslení, ISU s ním počítá

Vláda provincie Quebec bude řešit osud mistrovství světa v krasobruslení, které by se mělo za týden uskutečnit v Montrealu. Ministryně zdravotnictví Danielle McCannová nevyloučila jeho zrušení kvůli aktuální epidemii koronaviru. Mezinárodní bruslařská federace (ISU) ale v této chvíli s konáním šampionátu počítá.

Kanada zatím patří k málo zasaženým oblastem. K 9. březnu bylo v této severoamerické zemi zaznamenáno 77 případů, přičemž jeden pacient onemocnění COVID-19 podlehl. Přímo v provincii Quebec byly zatím čtyři případy.

Krasobruslařského mistrovství světa by se mělo zúčastnit zhruba 200 závodníků z 50 zemí včetně českých reprezentantů Michala Březiny, Elišky Březinové a tanečního páru Natálie Taschlerová, Filip Taschler.

Už v pondělí 16. března by měly začít oficiální tréninky, závodit by se mělo od středy 18. do soboty 22. března. Hrozí, že MS bude podobně jako řada jiných sportovních akcí zrušeno. "Vyhodnocujeme situaci, ale uvědomujeme si, že musíme rozhodnout rychle," uvedla ministryně zdravotnictví McCannová. Konečné slovo bude mít provinční vláda v čele s premiérem Francoisem Legaultem.