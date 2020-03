V Olympii byl zapálen olympijský oheň pro letní hry v Tokiu

Herečka Xanthi Georgiuová představující vrchní kněžku tradičně zapálila olympijský oheň pomocí zrcadla a slunečních paprsků. Pochodeň předala Anně Korakakiové, jež na minulých hrách v Riu de Janeiro získala pro Řecko zlato ve střelbě ze sportovní pistole.

Korakakiová zahájila týdenní cestu ohně po Řecku, 19. března převezmou oheň japonští pořadatelé. První Japonka už ale dostala do ruky pochodeň dnes, protože druhou členkou štafety byla Mizuki Nogučiová, olympijská vítězka v maratonu z Atén 2004. V Japonsku by měla tradiční pouť začít o týden později a do slavnostního zahájení her 24. července zavítat do všech 47 prefektur.

Starosta starověké Olympie chtěl kvůli obavám z šíření koronaviru odložit slavnostní akt na květen, ale MOV mu nevyhověl. Řecký olympijský výbor zakázal vstup divákům, bez účasti veřejnosti se tato akce uskutečnila naposledy před 36 lety před OH v Los Angeles. Počet oficiálních hostů byl ze 700 snížen sotva na stovku, většinu z nich tvořili členové MOV.