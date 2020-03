Sponzory OH zneklidňuje koronavirus, ve hře jsou miliardy dolarů

Pandemie koronaviru zneklidňuje olympijské sponzory. V souvislosti s letními hrami v Tokiu jsou ve hře miliardy dolarů. Případný zákaz diváků na olympijských soutěžích by znamenal ztrátu 800 milionů dolarů (asi 18,2 miliardy korun) za 7,8 milionu vstupenek, ale zůstaly by miliardové příjmy z prodeje televizních práv a marketingu. Rozhodnutí o odložení nebo zrušení her je v pravomoci Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který stejně jako pořadatelé navzdory šíření nákazy trvá na konání her v řádném termínu od 24. července.

Vlády přijímají výjimečná opatření, aby zpomalily růst počtu nakažených. Omezují se hromadné akce, ruší se sportovní soutěže a závody. Minulý týden se sešli pořadatelé a sponzoři, aby probrali postup olympijských příprav.

Zákulisní informace z tohoto jednání přinesla agentura Reuters. "Hodně lidí se začíná bát, ale nemůžeme toho moc dělat. Jestli tohle potrvá do dubna, května, června, tak to bude vážné téma, ale pořád vyčkáváme, co se stane," řekl jí zástupce jednoho z olympijských sponzorů, který ale hovořil anonymně, protože neměl oprávnění pro kontakt s médii. Sponzoři se setkávají s organizátory pravidelně, poslední schůzky se zúčastnilo několik desítek lidí.

Náklady pořadatelů na OH v Tokiu jsou oficiálně 12,6 miliardy dolarů (asi 287 miliard korun). Necelá polovina rozpočtu, 5,6 miliardy dolarů (asi 127 miliard korun) pochází ze soukromých zdrojů a slouží jako provozní rozpočet místního organizačního výboru. Zbytek jsou veřejné zdroje.

Řada sportů v Japonsku pořádá soutěže bez fanoušků, kterých se při olympiádě očekává 600 000. Ani případné vyloučení veřejnosti z OH by ale nemuselo vyřešit situaci, protože tisíce dalších aktérů v čele s více než 11.000 sportovců jsou při hrách v úzkém kontaktu. "Jen v olympijské vesnici máte sedmnáct až osmnáct tisíc lidí, kteří žijí v blízkých bytech, stýkají se spolu, přijíždějí z celého světa," poznamenal specialista na sportovní ekonomiku Andrew Zimbalist.

MOV může rozhodnout o zrušení her mimo jiné kvůli vážnému ohrožení bezpečnosti. Pořadatelé v tom případě nemají podle kontraktu nárok na jakoukoliv kompenzaci. MOV mívá pro případ zrušení her uzavřenou pojistku. Před čtyřmi lety pro OH v Riu de Janeiro za ni zaplatil 14 milionů dolarů (asi 318 milionů korun).