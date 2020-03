Co bude s olympiádou? Odložení si neumím představit, tvrdí Kejval. Horší situaci nezažil

Ani ve světle nejnovějšího postupu pandemie koronaviru se neobáváte, že olympiáda letos nebude moct proběhnout?

Nemáme žádný plán B, tak se nemáme čeho obávat. Dneska se zapálil olympijský oheň, tak pevně věříme, že 24. července ta pochodeň zapálí i olympijský oheň v Tokiu.

Jaké máte informace přímo z Mezinárodního olympijského výboru?

Jsem předseda marketingové komise, řešíme to denně. Jednáme s partnery, kteří financují olympijské hry. Nebudu lhát, je tam celá řada obav partnerů, každý čeká, co bude dál, to je všude na světě. Občas se lidi ptají, jestli není dobré to teď zastavit, aby se neutrácely peníze. Ale 90 procent těch peněz už je utracených. Olympiáda začíná 24. července a my v tenhle okamžik věříme na sto procent, že se uskuteční.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Vlastimil Vacek, Právo

Do kdy musí být jasno, zda hry proběhnou?

Nemáme žádný termín. Vím, že Dick Pound (bývalý místopředseda MOV) mluvil o tom, že se má na konci května rozhodnout. Teď se situace mění každý den k horšímu, tak nemá smysl pod vlivem emocí dělat unáhlená rozhodnutí. Zbývají čtyři měsíce, což je relativně hodně času, pevně věříme, že se to podaří dát dohromady.

Variantu odložení her si umíte představit?

V tenhle okamžik ne. Teď je v Tokiu postavené sídliště, které má nějakých 17 000 postelí, a to tam nemůže několik let stát a chátrat. Je to logisticky obrovsky složitá operace, Japonsko se na ni podle slov premiéra Abeho chystalo dvacet let. Vlastní výstavba trvala sedm let, neumím si představit, že by bylo možné to ekonomicky provést.

Velký problém je teď se zastavenými olympijskými kvalifikacemi v řadě sportů. Jak s nimi bude naloženo, když se nestačí včas dokončit?

To teď nikdo neví. Víme jen to, že skoro všechny sporty vše zrušily, mění se to ze dne na den. Ještě před pár dny se myslelo, že by se mohly udělat na americkém kontinentě, dneska vidíte, že ne. Není to jen problém střední Evropy, ale globální. Budeme sledovat, jak se bude situace uvolňovat. Umím si představit, že v řadě států to může být uděláno administrativním krokem.

Jak se teď na olympiádu ze zdravotního hlediska připravuje Český olympijský výbor z hlediska lékařského vybavení, respirátorů…

Strašně rádi bychom respirátory měli, ale podle nařízení vlády je smějí dostávat jen nemocnice. My se snažíme dělat maximum, celou záležitost koordinuje naše lékařská komise pod vedením doktora Neumanna, který je v kontaktu se sportovci, a řešíme s nimi základní balíček.

Máte nějaké predikce dalšího vývoje od lékařské komise MOV?

Různé státy k tomu přistupuj různě, pro nás je zajímavý přístup Íránu, který tomu nechal úplně volný průběh a asi nechá nakazit většinu populace s tím, že pak budou imunní. Pak jsou země jako Izrael, které udělaly nejpřísnější opatření. Teď je každá rada drahá, všechno jsou to pokusy, jediné, co nás znervózňuje a překvapuje, že Evropská unie svoji činnost nekoordinuje.

Předseda ČOV Jiří Kejval a skifařka Miroslava Topinková na tiskové konferenci, kde oznámila konec kariéry.

Vlastimil Vacek, Právo

Velkou komplikací pro sportovce je aktuální nařízení vlády týkající se zavření sportovišť.

Musíme nastudovat, co to nařízení obnáší. Je formulované obecně a platí pro veřejnost. Ale my potřebujeme vědět, jak platí pro vrcholové sportovce, jestli můžou chodit do práce a využít sportovní zařízení, často využívaná i veřejností, která asi budou zavřená. To by samozřejmě bylo fatální, kdyby se ukázalo, že mají být třeba zavřené plavecké bazény, kde se mají naši plavci připravovat na olympiádu. Kdyby nemohli plavat, s jejich účastí na velkých mezinárodních závodech by to byl velký problém. Ale věřím, že takhle to nařízení nebylo formulované nebo myšlené. Ministr vnitra uvedl, že bude dávat výjimky. My v té věci budeme jednat a pevně věřím, že to dopadne dobře.

I varianty tréninků v zahraničí padají…

Musíme to řešit v rámci České republiky. Jak jsme slyšeli, je na seznamu třináct zemí, ale jak jsem pochopil, může tam být přidaná jakákoliv jiná země podle výskytu koronaviru.

Zažil jste někdy ve funkcionářské kariéře horší situaci?

Ne. Jsem veslař, zažili jsme povodně, mysleli jsme, že je konec toho veslařského světa, ale když jde velká voda, víte, že to brzo opadne, ale tady nevíte, kde je toho konec. Je to nepříjemné ze všech stran, ale všichni se s tím musí vyrovnat. My se snažíme respektovat všechna nařízení a v rámci té situace hledat nejvhodnější řešení.