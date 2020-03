Futsalová Sparta pustila své hvězdy domů. Zdraví je na prvním místě, hlásí trenér Simitči

Byl to fičák. Není to tak dlouho, co futsalová Sparta odehrála během osmi dnů čtyři ligové zápasy. Teď všechno střídá nečekané volno. Varta futsal liga má totiž stejně jako řada dalších soutěží přestávku, protože se Evropou šíří hrozba nákazy koronavirem. „Je správné, že je liga přerušená. Bezpečí a zdraví hráčů je na prvním místě," říká trenér Sparty Beni Simitči.

Váš kádr je plný cizinců. Pro ně je situace také hodně složitá. Jak jste na situaci reagovali?

Hokej a třeba i basketbal už své soutěže ukončily. Fotbal je zatím odložený, asi se čeká na úterní videokonferenci UEFA. Ale podle mého je situace natolik vážná, že momentálně se už soutěže dohrávat nebudou. Takže my jsme zahraniční hráče pustili domů.

Je asi pochopitelné, že v době, kdy celý svět bojuje s šířením nákazy, mysleli na svoje nejbližší...

Přesně tak, my jsme se rozhodli naše zahraniční hráče pustit domů. K jejich rodinám, dětem. Tady by jen čekali, haly jsou zavřené, trénovat se dá leda individuálně. Bereme to tak, že prostě zasáhla vyšší moc a koronavirus je celosvětový problém. Takže naší hlavní starostí bylo, aby se vyřešily lety hráčů domů. Teď na futsal vážně nejsou myšlenky, na prvním místě je zdraví.

Dostali hráči nějaký pokyn, jak se udržovat?

Necháváme to plně na nich. Vážně jsou důležitější jiné věci.

Sice tvrdíte, že se podle vás liga nedohraje, co když se ale situace zlepší, což by si jistě všichni přáli. Budete připravení reagovat?

Určitě bychom ligu dohráli, nevím, v jakém stavu by hráči byli, asi by to ale nebyla ta nejlepší podívaná. Podle současné situace by ale podle mého připadala v úvahu možnost, kdy by se současná sezona mohla dohrát třeba v srpnu či září. A pak by se rozehrála sezona nová.

Pokud bude futsalová liga předčasně ukončena, skončí vše korunovací Chrudimi, která nyní vede ligu? Nebo byste byl pro ukončení soutěže bez udělení mistrovského titulu. Oba scénáře už byly v jiných sportech praktikovány.

Každý by byl pochopitelně nejraději, kdyby se sezonu povedlo dohrát. Na prvním místě je ale zdraví lidí. Takže bych byl pro, aby se soutěž ukončila bez vyhlášení mistra. Ale už jsem zaslechl, že bude mistrem vyhlášena Chrudim, přitom ani ještě neskončila základní část ligy. Uvidíme, jak to dopadne.