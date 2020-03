Evropské gymnastické šampionáty v květnu nebudou

Evropská gymnastická federace (UEG) zrušila všechny kontinentální šampionáty plánované na jaro. Neuskuteční se ženské ME ve sportovní gymnastice, jež bylo naplánované do 30. dubna do 3. května do Paříže, ani mužský šampionát v téže disciplíně, který mělo od 27. do 31. května hostit Baku. Na epidemii koronaviru doplatily také ME moderních gymnastek, naplánované na druhou polovinu května do Kyjeva, a ME ve skocích na trampolíně, které měl od 7. do 10. května hostit Göteborg.