Odložte olympiádu! Bude nespravedlivá, varují čeští sportovci

V době pandemie koronaviru se ruší závody, zavírají sportoviště, ale MOV nadále žádné pochyby nepřipouští. Je to logický krok směrem k sponzorům a partnerům, u nichž by jakýkoliv náznak nejistoty mohl způsobit značné negativní ekonomické důsledky.

Jenže sportovci onu nejistotu pociťují dost výrazně, co se týče přípravy i možnosti samotné nominace na olympiádu. Plánu B se dožadovala například řecká tyčkařka a členka Komise sportovců Světové atletiky Katerina Stefanidiová.

„Podobný názor sdílím už týden,“ postavil se za ni český kajakář Daniel Havel, dvojnásobný olympiiský medailista. „MOV stále dokola omílá, že jim jde hlavně o zdraví sportovců. Ale podle mě, kdyby šlo tolik o zdraví sportovců, jak říkají, tak už přišli s nějakým odkladem termínu pořádání OH,“ napsal na Facebooku člen úspěšných českých čtyřkajaků.

Mezinárodní olympijský výbor, který má dnes jednat se zástupci národních olympijských výborů, zatím oficiálně všechny varianty odložení v řádu měsíců i let odmítá. Přineslo by další výrazné náklady, olympijská vesnice už je po skončení paralympijských her rozprodaná na byty, jak bývá zvykem, údržba dočasných sportovišť by stála další miliony.

„Chápu, že kolem pořádání olympiády lítají astronomické částky, ale pokud jde MOV opravdu v první řadě o zdraví sportovců a férovost her, tak je potom podle mého názoru změna termínu nasnadě,“ argumentuje Havel, podle něhož výzvy sportovcům, aby pokračovali v přípravě, jsou naopak hazardem s jejich zdravím.

Český čtyřkajak, zleva Daniel Havel, Lukáš Nepraš, Jakub Zavřel a Jakub Špicar.

Ivana Roháčková

„Pokud někdo jakémukoliv sportovci na světě tvrdí, že i přes aktuální špatnou situaci se za čtyři měsíce bude konat jeho nejdůležitější soutěž a závod v životě, momentálně tím musí jít do obrovského rizika třeba tím, že se snaží najít kdekoliv na světě alespoň trochu vhodné podmínky k tréninku,“ napsal Havel, který si na loňském mistrovství světa účast v Tokiu se čtyřkajakem nevyjel.

Právě v podmínkách na přípravu a olympijskou kvalifikaci vidí nespravedlnost. „Některé země jako ta naše, mají kvůli koronaviru zavřená sportoviště, jinde se sportovci můžou dál naplno připravovat,“ porovnává. „Další věcí, kterou se podle mě samotné hry stanou neférové, jsou olympijské dokvalifikace, které už hodně sportů zrušilo bez náhradního termínu, tudíž spousta sportovců přišla o regulérní šanci se na OH nominovat,“ přidává Havel.

Podobný názor má i český rekordman na patnáctistovce a dvojnásobný halový vicemistr světa Jakub Holuša. „Myslím si, že by se mělo rozhodnutí udělat co nejdřív. Pro nás sportovce je nejistota asi nejhorší věc,“ vyzval na sociálních sítích.

„Olympiáda má být oslava sportu, má to být představení nejlepších sportovců světa a ukázka jejich připravenosti před plnými stadiony. Bohužel už nyní je jisté, že pokud hry zůstanou v letním termínu, tak určitě nebudou spravedlivé,“ tvrdí běžec.

Holuša se musel narychlo vracet ze soustředění v USA, kde se připravoval s polskou skupinou. Nyní je z nařízení svého zaměstnavatele ministerstva obrany ve čtrnáctidenní domácí karanténě bez možnosti plnohodnotného trénininku.

„Můj názor je takový, že by se hry měly odložit. Ruší se kvalifikace, závody, nemůže se odcestovat do zahraničí a připravovat se v adekvátních podmínkách, plavci nemohou defacto trénovat vůbec. Je to smutné, ale je to realita, čekat v tomhle stavu do konce května si nedokážu představit,“ dodal elitní běžec.

Holušovu loňskou sezonu ovlivnily zdravotní potíže a do Tokia by se mohl kvalifikovat splněním limitu či posunem ve Světovém žebříčku. Zatím se mu ale žádné závody nerýsují……