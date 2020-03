Dcera jako závaží a pokus o světový rekord v obýváku. Čeští svalovci improvizují a cvičí doma

Byl v nejlepší formě, jakou kdy měl. Ta teď kvůli karanténě přichází vniveč. Přesto světový rekordman v benchpressu Vlastimil Kužel zůstává nad věcí. „Je to blbý, ale jsou věci, na které musíme myslet víc. Nemůžeme být sobci. Už jsem to vevnitř přijal a dávám si pauzu.“ Doma sice pravidelně cvičí, ale bez želez z posilovny to nestačí. Jak uvidíte na videu, jako závaží mu momentálně slouží jeho dcera.

„Ta forma se bez posilovny udržet nedá. Domácí cvičení je jenom na to, aby člověk nějak vypadal. Silovou formu v těchto podmínkách udržovat nelze," je přesvědčený Kužel.

Epidemie koronaviru ho připravila o ME i MČR. „Smířil jsem se s tím, že přijdu o jarní část sezony. Tu už jsem odpískal. Nebudu to nijak řešit a prostě se zaměřím na podzimní část. Pořád počítám s tím, že na podzim to už bude dobré," říká silák a doufá, že na začátku září bude moct obhajovat v Las Vegas své loňské vítězství na slavné Olympii.

Sportovní kariéra jde v těchto dnech prostě stranou. Tak to má i profesionální kulturista Milan Šádek. „Teď je pro mě nejdůležitější zdraví rodiny, takže se netrápím tím, že budu muset odložit nějakou soutěž."

Přípravu nekončím, vzkazuje všem kulturista Milan Šádek a ukazuje, jak trénuje v domácích podmínkách

Milan Šádek

Jedenatřicetiletý svalovec byl v přípravě na květnové New York Pro. To zatím organizátoři nezrušili. „Upřímně se však obávám, že účast je ohrožena. Máme osm týdnů do soutěže, kdy člověk musí trénovat na maximum při skvělých podmínkách, a ty teď nejsou."

Jeden z nejlepších českých kulturistů také improvizuje a trénuje doma. „Mám tady TRX, ze zlínského Vita Sana Clubu mi půjčili jednoručky a nakládací činku. Nějaký trénink tedy probíhat bude," říká Šádek a svým fanouškům vzkazuje: „Budu doufat, že to brzy přejde a budeme se všichni potkávat jako dřív. Přípravu nekončím, věřím, že to brzy zvládneme."

To silová trojbojařka Lenka Strolená už celou sezonu odpískala. „Chystala jsem se na mistrovství Evropy i na svět, ale všechny závody jsou zrušené. Takže mám volno."

Silová trojbojařka Lenka Strolená při tréninku

archiv Lenky Strolené

I na tom špatném se ovšem snaží najít trochu dobrého. „Dochází mi to až se zpožděním, jak všechno přišlo vniveč, ale mám teď aspoň víc času na přípravu na příští rok. Což je taky plus."

Jediné, co v jejím případě pro letošek dosud nepadlo, je pokus o světový rekord ve shybech. Česká železná lady ho zatím drží v šestihodinovce. Teď by ráda přidala další, dvanáctihodinový. Původně se o něj měla pokusit 16. května. Tento termín padl. Ale...

„Hrazdu mám doma, takže na ní můžu viset kdykoliv. Mám v hlavě takové nutkání, že bych ten rekord mohla udělat i doma. Vlastně stačí jen kamera a pak to poslat, " odkrývá plány rodačka ze Sokolova.

Lenka Strolená překonává v září 2018 světový rekord v počtu shybů za 6 hodin

Sport.cz

Musela by se ale obejít bez povzbuzování diváků, které jí před rokem a půl pomohlo ke světovému maximu 2005 shybů za šest hodin. „Ještě o tom hodně popřemýšlím. Maximálně jsem doma shybovala zhruba dvě hodiny. Viset tady sama 12 hodin, to bude zajímavý, " uzavírá s úsměvem Strolená.