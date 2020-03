Kejval podpořil termín tokijské olympiády, Doktor doporučil sportovcům knihy o Zátopkovi

Sportovci z celého světa vysílají do švýcarského Lausanne apely, předsedové národních olympijských výborů se přidávají. Bývalá slavná kanadská hokejistka Hayley Wickenheiserová, která je členkou komise sportovců MOV, veřejně zpochybnila postup MOV, který i v době celosvětové pandemie Covid-19 dál trvá na tom, aby se Hry XXXII. olympiády uskutečnily v původním termínu a olympijský oheň byl v Tokiu zapálen 24. července. I během středeční videokonference s předsedy národních olympijských výborů první muž MOV Thomas Bach tento názor zastával.

A to přesto, že se ruší a odkládají šampionáty, turnaje, závody, stejně jako kvalifikační soutěže pro olympijské hry, je vyhlašována karanténa, vlády jednotlivých zemí uzavírají hranice, vyhlašují zákazy cestování, možnosti k přípravě a tréninků jsou značně omezené.

Při videokonferenci s předsedou MOV Thomasem Bachem však i Český olympijský výbor ústy svého prvního muže Jiřího Kejvala podpořil názor, že Hry by se v červencovém termínu konat měly.

„Všichni si moc dobře uvědomujeme, že zdraví je nejpřednější. Pokud se však podaří olympijské hry uspořádat v plánovaném termínu, pak dají světu naději, že se život vrací do normálních kolejí. Proto se na olympijské hry snažíme připravovat i za této situace dle plánu," uvedl Jiří Kejval.

Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor promluvil k adeptům české olympijské výpravy ve stejném duchu.

„V dnešní době mají sportovci k přípravě řadu možností, i když v některých sportech je to samozřejmě bez obvyklého zázemí složitější. Jako motivaci a povzbuzení ohledně tréninku v nestandardních podmínkách doporučuji jakoukoli knihu o Emilu Zátopkovi," připomněl Martin Doktor známé Zátopkovo krédo: Když nemůžeš, přidej.

Nejen s předsedy a řediteli jednotlivých národních olympijských výborů, ale i se zástupci sportovců z jednotlivých zemí se během středeční videokonference spojil Mezinárodní olympijský výbor. Vyslechl si i názor předsedy Komise sportovců ČOV Davida Svobody.

„Od sportovců padla spousta dotazů týkajících se kvalifikací, možného posunutí her, karantény, tréninku, zdravotních opatření. Z debaty bylo patrné, že Mezinárodní olympijský výbor chápe nervozitu a nejistotu. I to, že nyní není důvod řešit změnu termínu her," tlumočil olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna obsah debaty. „Takže nezbývá než improvizovat, tvrdě makat a doufat," vyzval české sportovce pomýšlející na start v Tokiu.