Australští plavci jsou solidární s těmi, kteří nemohou trénovat

"Uvědomujeme si, že tohle je obrovská, rozvíjející se a komplexní globální zdravotní krize, která mění sport. Chceme také symbolicky podat ruku našim souputníkům a kolegům ve všech sportech a zejména těm z velmi postižených zemí, kde je nyní nemožné kvůli omezením trénovat a závodit," píše se v prohlášení na webu australského svazu.

Pouze alternativnímu tréninku doma a venku se mohou věnovat čeští plavci. Jejich případem se v rámci obecného vyjednávání o českých vrcholových sportovcích zabývají předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. "Plavci jsou velký problém, to dennodenně řešíme," řekl dnes Hnilička České televizi.

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury, na jednání s Miroslavem Janstou, šéfem ČUS.

Česká unie sportu

Vláda, jejíž představitelé by mohli udělit výjimku, je ale v současné krizové situaci zahlcena naléhavějšími záležitostmi. "Pokud vím, tak vláda řeší důležitější věci týkající se zdraví a bezpečnostní situace," řekl ČTK reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Plavci musejí improvizovat. Znakařka Simona Kubová ve středu zveřejnila na svém facebookovém profilu poptávku po soukromém bazénu. "V první řadě chci ocenit a poděkovat všem lidem, co pomáhají v boji s virem a těm, kteří musí viru čelit. Bohužel vzhledem k tomuto problému máme zavřené všechny bazény. Proto se chci zeptat, zda neznáte někoho, kdo má třeba na zahradě funkční bazén, funkční jednu dráhu alespoň 20 metrů dlouhou. Děkuji," napsala.

V Austrálii zatím plavci trénovat mohou, ale závodníci cítí, že současná situace není směrem k olympiádě fér. "Doufáme, že Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní paralympijský výbor zvažují všechno, co je možné, aby zajistily, že budou rovné podmínky a sportovci budou moci závodit ve zdravém prostředí. Rozumíme tomu, že jsou jakákoliv rozhodnutí o olympiádě a paralympiádě nesmírně obtížná a že by bylo zničující pro všechny zúčastněné, pokud by došlo k jejich zrušení nebo odložení. V srdci olympijských a paralympijských soutěží je pojem fair play - hodnota, která nám je velmi blízká a ze které by se podle nás nemělo ustupovat," stojí v prohlášení, které podepsal mimo jiné reprezentační trenér Jacco Verhaeren.

Evropští plavci už o jeden vrchol sezony prozatím přišli. Evropská federace dnes odložila kontinenální mistrovství plánované od 11. do 24. května do Budapešti. Předběžný termín stanovila na druhou polovinu srpna, ale ještě se o něm bude jednat na přelomu května a června.