Velká pocta. Česká reprezentantka se stala vzorem pro nového Terminátora a teď se objevila i v Playboyi

Fotíte se ráda?

Na focení se vždycky těším. V průběhu roku mě fotí víc fotografů, hlavně ve Spojených státech. Fotky se pak využívají právě pro časopisy, webové stránky nebo sociální sítě. Navíc mě vždycky nalíčí a udělají vlasy, pak mám z toho ještě lepší pocit, protože vypadám mladší, než jsem. Takže ano, když jsou kolem mě profíci, fotím se ráda.

Když máte pózovat před objektivem, býváte nervózní?

Lehká nervozita tam vždycky je, ale už to není jako v začátcích, kdy jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. To bývalo horší. Když mě například v Los Angeles fotil Bill Dobbins, tak mě nastavil přesně tak, jak potřeboval a říkal, že udělá jen pár fotek, ale ty budou stát za to. On vždycky ví, co a jak a většinou se to opravdu povede. Takový přístup je mi bližší, než když fotografové chtějí, abych pózovala podle svého, udělají třeba tisíc fotek a z nich vyberou deset.

Margita Zámolová s Arnoldem Schwarzeneggerem po soutěži Arnold Classic Afrika 2016, kterou vyhrála a získala profesionální kartu

V Playboyi nechybí ani vaše fotka s Arnoldem Schwarzeneggerem. Jak často se v průběhu roku potkáváte?

Díky soutěžím se s Arnoldem potkáváme několikrát za rok. Vždycky je na nás příjemný. Naposledy jsem se s ním setkala teď v březnu před soutěží v Columbusu. Předloni jsme pak dokonce cvičili ve stejném fitku, ve Flex Gymu našeho kamaráda v Budapešti. Natáčel se tam totiž Terminátor 6: Temný osud a celý štáb chodil cvičit právě do tohoto gymu. A protože jsem tam právě byli i my, viděli jsme se s ním.

Margita Zámolová a představitel nového Terminátora herec Gabriel Luna

Nového Terminátora si v tomto filmu zahrál Gabriel Luna. I s ním jste se setkala...

Potkala jsem se s ním díky tomu, že se zná s mým manželem Františkem. Dokonce jsem se od něj dočkala velké pochvaly. On také pravidelně posiluje a řekl mi, že mě sleduje při soutěžích, že jsem úžasná a že jsem pro něj velkou inspirací. To mě opravdu hodně potěšilo a za takový kompliment moc děkuji.

Vraťme se ale ještě k původnímu Terminátorovi, tedy Arnoldu Schwarzeneggerovi. Co pro vás znamená jako kulturista?

Je to pro mě obrovská legenda. Velký vzor. A skláním se před ním.

Na soutěži, která nese jeho jméno, Arnold Classic, jste si na začátku března připsala v americkém Columbusu první letošní start v sezoně a obsadila třetí místo. Kam tento úspěch řadíte?

Hodně vysoko, vždyť je to druhá nejprestižnější soutěž hned po Olympii. Konkurence je tam pokaždé veliká. Třetí místo je vynikající výsledek, navíc se mi to povedlo už podruhé, což zatím žádná z českých kulturistek nedokázala.

Na letošním Arnold Classic v Columbusu obsadila Margita Zámolová třetí místo

Soutěž se konala před dvěma týdny. Byla tam nějaká omezení kvůli koronaviru?

Byla, ale poměrně malá. Jenom nám měřili teplotu a vyplňovali jsme dotazník. A semifinále se muselo konat bez diváků. Jinak nic. Na finále už diváci směli. Do Prahy jsme se pak vrátili opravdu za pět minut dvanáct. Devátého března.