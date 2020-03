Plzeň přišla o evropskou olympijskou kvalifikaci střelců

"Vzhledem ke stavu v evropském prostoru by to (konání kvalifikace) nebylo vhodné," řekl ČTK prezident ČSS Jiří Streit. Organizační výbor nejprve prodloužil termín podání přihlášek do konce března, ale nakonec na čtvrtečním jednání s předstihem oproti doporučení mezinárodní federace ISSF rozhodl o zrušení akce. "Také v návaznosti na to, že byly odloženy olympijské hry," konstatoval Streit.

Zrušeno bylo i mistrovství Evropy v brokové střelbě ve francouzském Chateauroux, kde se mělo od 8. do 19. května bojovat o poslední volná místa pro Tokio v disciplínách skeet a trap. Sportovní střelci nyní budou čekat, jak mezinárodní federace ISSF rozhodne o dalším programu a případné úpravě kvalifikačních kritérií. Jednat by se o tom mělo v polovině května, vše bude záviset na novém termínu olympijských her.

Čeští sportovní střelci mají dosud zajištěno sedm účastnických míst pro hry v Tokiu. Zasloužili se o ně puškaři Filip Nepejchal, Petr Nymburský a Nikola Mazurová a brokaři Jiří Lipták, David Kostelecký (oba trap), Jakub Tomeček a Barbora Šumová (oba skeet). Další v nejbližší době nepřibudou, navíc sportovcům komplikují přípravu uzavřené střelnice. "Je to škoda, měli jsme našlápnuto, v jednu až dvě medaile na olympiádě jsme věřili. Uvidíme teď, co s tím udělá ten výpadek," litoval Streit.