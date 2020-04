Štěstí v neštěstí? Český reprezentant po komplikacích odklad olympiády vítá

Patří k hrstce sportovců, kterým roční odklad olympiády vůbec nevadí. „Byla to pro mě dobrá zpráva, z pohledu mého zdraví trochu štěstí v neštěstí,“ neskrývá nejlepší český moderní pětibojař posledních let Jan Kuf. Na začátku roku totiž podstoupil operaci kolene, po níž přišly komplikace, a tak si v nemocnici neplánovaně poležel ještě téměř dva týdny. Což by nebyl zrovna ideální vstup do olympijské sezony…

Do přelomu července a srpna by se do formy mohl dostat, jenže majitel bronzu z mistrovství světa v roce 2014 se ještě potřeboval do Tokia kvalifikovat. „A k tomu bych potřeboval předvést dva dobré závody, nebo udělat medaili na mistrovství světa, což by bylo za současné situace dost nepravděpodobné,“ připomíná.

Závody Světového poháru ale byly zrušeny a světový šampionát přeložen na konec sezony s nejistou destinací. V době začínající koronavirové epidemie byl přesunut z čínského Sia-menu do mexického Cancúnu, ale je možné, že Číňané budou chtít pořadatelství zpět.

Jedno ze dvou možných olympijských míst pro Česko zatím získal Martin Vlach bronzem z loňského mistrovství Evropy, kde byl Kuf pátý.

Jenže po něm se stále častěji začalo ozývat jeho koleno. „Do normálního života to bylo v pohodě, ale na vrcholové úrovni už fungovat nešlo, tak byla operace nezbytná,“ popisuje osmadvacetiletý pětibojař.

Návrat do tréninku by nemusel trvat příliš dlouho, kdyby mu operované koleno nezačalo otékat. „Když se to stalo poprvé podruhé, říkali doktoři, že to je běžné. Ale otékalo dál a bolelo víc, tak z rozboru odběru zjistili, že tam je zánět. Už byl v těle asi delší dobu, ale ta operace ho nastartovala, bylo třeba koleno zase otevřít a vypláchnout,“ líčí své peripetie.

Dvanáct dnů si tak poležel na infekčním oddělení, kdy mu do těla proudila jednou hadičkou antibiotika a dvěma odtékal zánět, až začátkem února konečně mohl opustit nemocnici. „Teď už můžu chodit normálně, můžu plavat, šermovat, jen na pořádný běh to ještě není,“ líčí.

Paradoxně běh je právě jedinou aktivitou, kterou by mohl při uzavření sportovišť Dukly provozovat bez omezení. „Ale pistoli i kord mám doma, tak se dá aspoň nějak udržovat. Jezdím na kole, posiluju… Není to ideální, ale všichni jsme na tom stejně,“ ví.

Až získá s kolenem větší jistotu, plánuje vyrazit i do Poděbrad na parkur a pak už bude jen trénovat a čekat, jestli se ještě letos dočká nějaké vrcholné soutěže.