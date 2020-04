Jednoty Sokola tratí až statisíce korun, někde musejí propouštět

Sokolským jednotám kvůli omezením proti šíření koronaviru chybějí příjmy z pronájmů a v řadě případů také peníze za členské i oddílové příspěvky. U velkých jednot se jedná řádově o statisíce korun. Například Sokol Královské Vinohrady se v krizové situaci dostal do druhotné platební neschopnosti a musel začít propouštět. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel České obce sokolské Marek Tesař.

Sokolovny si dlouhodobě i krátkodobě pronajímají různé subjekty včetně škol, které jsou už takřka měsíc uzavřené a jejichž otevření se očekává až ve druhé polovině května. "V mnoha případech školy avizují, že teď ten výpadek nebudou platit. Což je pro sokolovny strašný problém, protože ten výpadek je 30 až 50 procent příjmů celé té sokolovny. Měl by být apel z naší strany na ministerstvo školství, aby dalo školám jasný signál, aby peníze do jednot posílali," konstatoval Tesař.

Ve více než tisícovce sokolských jednot je dohromady zhruba 160 tisíc členů. Tam, kde se členské a oddílové příspěvky platí čtvrtletně, ale rovněž o tyto peníze přicházejí. "V tomto období bude mít spousta rodičů problém to platit. Třeba na to nebudou mít peníze nebo se jim nebude chtít, protože tu službu nedostávají," doplnil Tesař.

A u velkých jednot se už ztráty počítají ve statisících. "Třeba konkrétně pro největší sokolskou jednotu Sokol Brno I je to výpadek v řádu půl milionu korun měsíčně. Pro Sokol Vinohrady v Riegrových sadech je to 300 000," vypočítal ředitel.

Na Vinohradech se už kvůli tomu dostali do druhotné platební neschopnosti. "Znamená to, že musejí propouštět, musejí stopnout kontrakty s trenéry, cvičiteli," posteskl si Tesař. To může zkomplikovat obnovení sportovní činnosti, až současná krize skončí.

Za důležité proto Tesař považuje, aby se do jednot co nejdříve dostaly státní dotace z programu Můj klub, které vyplácí ministerstvo školství. Jejich výše vyplývá z počtu členů v dětských a mládežnických kategoriích. "Kdyby ta reakce (ministerstva) nebyla rychlá, hrozí i zánik některých sokoloven. Hodně je to na dobrovolné práci a lidé, kteří se tomu věnují pár hodin denně, si najdou jinou práci nebo nebudou mít energii se ke sportovní nebo trenérské činnosti vrátit. Obáváme se, že současná situace vezme lidem nadšení a že v některých jednotách budeme mít problém, aby se to obnovilo," uvažoval Tesař.

Zásadní bude, kdy se situace v Česku vrátí k normálu. "Kdyby to trvalo ještě měsíce, tak si myslím, že to bude mít katastrofální dopad na celý český sport včetně České obce sokolské," upozornil Tesař.

Česká obec sokolská musela na jaře odvolat desítky školení pro tisíce cvičitelů a trenérů. Všechna se posunula na období po prázdninách. Zatím nebudou oceněny nejlepší počiny v anketě Sokol roku, která měla být vyhlášena za dva týdny. Odkládají se veškeré akce v sokolovnách.

Kamila Nešporová gi