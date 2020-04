Sen je pryč. Virus poslal amerického quarterbacka z Ostravy domů

„Moc nás to mrzí a bolí, ale vzhledem k celosvětové situaci musíme bohužel oznámit, že jsme nuceni poslat naše posily domů. Thank you very much, Aaron Adriaan Ellis, Zachery Moreno and Rodolfo Santos," oznámili Steelers na klubovém Facebooku poté, co byla sezona ještě před jejím začátkem zrušena.

A podobnou cestou se loučil i 24letý Ellis, který přišel do Ostravy z dánského týmu Frederikssund Oaks. „S těžkým srdcem oznamuji, že se vracím do Spojených států," uvedl Ellis. Z Česka se mu odjíždělo velmi těžko. V Ostravě si nedávno našel přítelkyni. „Konečně jsem potkal perfektní ženu a bum! Pandemie... nedokážeš si to představit," svěřoval se Ellis.

Americký quarterback Aaron Ellis v akci.

Facebook Steelers Ostrava

Americký quarterback měl dotáhnout Steelers k vytouženému titulu v české lize amerického fotbalu. Věřil tomu ještě i ve chvílích, kdy se musel začít připravovat doma. „Karanténu jsme se Zachem (Morenou) trávili sledováním filmů a tréninkem v domácích podmínkách. Bylo to těžké, protože jsme nemohli dělat to, co máme rádi a proč jsme do Ostravy přišli. Steelers se vypracovali v top tým v Česku a k tomu podepsali skvělého trenéra. Chtěl jsem tenhle tým dotáhnout k titulu. Ovšem s takovou překážkou se nikdo z nás doposud nesetkal," uvedl Ellis.

Americký quarterback Aaron Ellis (v červeném).

Facebook Steelers Ostrava

Česko podle amerického borce krizovou situaci zvládá mnohem lépe než jeho rodná země. „Neviděl jsem tady tak masivní vykupování v obchodech s potravinami, jak se to děje v USA. Lidé v Česku jsou ohleduplní ke svým spoluobčanům. Domnívám se, že i rozhodnutí vlády o uzavření hranic bylo dobrým krokem, které pomohlo zpomalit šíření infekce," řekl rodák z města Valparaiso ve státě Indiana.

„Cítil jsem se v Česku pohodlně a bezpečně. Doufám, že se nám pandemii podaří společně překonat a já se budu moct do Ostravy, pokud liga na podzim začne, vrátit. Tým, který jsme vytvořili, byl skutečně výjimečný a jsem přesvědčený o tom, že letošní ročník by patřil nám," konstatoval Aaron Ellis. „Kdo ví, třeba to ještě dokážeme," řekl.