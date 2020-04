Český juniorský mistr světa už měl schválenou novou partnerku, posledním letadlem z Moskvy od ní ale uprchl

Někdejší juniorský mistr světa v krasobruslení Martin Bidař kvůli koronaviru musí trénovat stovky kilometrů daleko od své ruské partnerky Jelizavety Žukové. Přitom je to teprve pár dní, co se o nich může hovořit jako o nové české sportovní dvojici. Se šestnáctiletou rodačkou z Jekatěrinburgu Bidař bruslí od loňského léta, ale až 1. dubna dostala Žuková povolení reprezentovat Česko.

Bidař po předloňském rozchodu s Annou Duškovou, se kterou startovali na ZOH v Pchjongčchangu, vystřídal dvě partnerky. Loni závodil na mistrovství světa s Hannou Abraževičovou, s níž se pak kvůli rozdílné výkonnosti rozešel.

Novou partnerku našel v Rusku, ale uvolnění od tamní federace trvalo tři čtvrtě roku. Na mezinárodní scéně proto závodit nemohli. "Původně jsme se chtěli ukázat už tuhle sezonu, ale nepovedlo se to," posteskl si Bidař v rozhovoru, který ČTK poskytl krasobruslařský svaz.

Mohli absolvovat jen tréninkové domácí závody. Bidař si pochvaloval postupný progres. "Naše prvky se obecně vylepšily a hlavně jsou víc konzistentní. Zlepšili jsme kvalitu, už to není jednou dobře, jednou špatně, ale víc pokusů za sebou se daří," popisoval.

Společně se připravují v Moskvě, odkud ale Bidař 21. března vzhledem k vývoji situace kolem koronaviru odcestoval. "Bylo to docela hektické. Nakonec jsme se rozhodli, že já pojedu domů a uvidíme, jak se to vystříbří. Zatím se to teda nestříbří, ale určitě se lepší časy blíží. Odletěl jsem z Moskvy skoro posledním letadlem, kterým jsem mohl," uvedl jednadvacetiletý Bidař.

Krasobruslaři ze skupiny ruské trenérky Niny Mozerové se teď schází přes online aplikaci. "Je to jiný, ale je to taky sranda, má to svoje. Naše celá skupina asi 12 lidí se spojíme. Trenéři nám říkají, co máme dělat. Máme nějaké pomůcky. Cvičíme dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne," popsal Bidař, který na zahradě střídá posilování s baletní průpravou.

Bidař i Žuková nyní řeší také školní povinnosti. Chtěli by začít co nejdříve společně závodit, ale musejí se naučit nový krátký program a počkat na vývoj pandemie koronaviru. V zámoří ví Bidař o závodě naplánovaném už na léto, ale to je nyní s velkým otazníkem.