ČUS: zpřístupnit šatny je možné, sportovat mohou na každé straně kurtu maximálně dvě osoby

„Uvítali jsme vládní rozhodnutí, které umožnilo částečné uvolnění některých druhů sportovní činnosti na venkovních sportovištích. Věříme, že sportovci budou veškerá nařízení dodržovat. Pomohou tak i dalším, aby se mohli ke svým sportům brzy vrátit. Jde například o kolektivní sporty, které doposud nejsou povolené," uvedl v této souvislosti předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Z obecného zákazu pohybu osob bylo vyňato sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, ale za určitých podmínek. Sportující osoby musí být od sebe vzdáleny minimálně dva metry, na sportovištích nemohou být podle vládního nařízení využívány vnitřní prostory, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. Samostatnou otázkou je pak užívání WC v průběhu povolené sportovní činnosti.

„Podle mého názoru je možné zpřístupnit WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC. V prostoru mohou být maximálně dvě osoby, povinností je nosit ochranné prostředky dýchacích cest," píše v rozboru pro ČUS advokát Daniel Viduna. „Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště."

Další mediálně sporná záležitost je používání roušek či dalších ochranných prostředků při jízdě na kole po pozemních komunikacích či běhu po lesních cestách.

„V této otázce zatím není možné stanovit jednoznačný výklad a konkrétní případy je třeba posuzovat individuálně, což lze předpokládat i ze strany případných kontrol. Osvobozeno od nošení ochranných prostředků je výhradně sportování na venkovních sportovištích. Bylo by vhodné, aby státní autorita upřesnila, co vše je zahrnuto pod obecným pojmem venkovní sportoviště, tam se nabízí výkladů více. Podle mých informací by mělo být pravděpodobně v průběhu zítřka vydáno výkladové stanovisko Národní sportovní agentury," dodal Daniel Viduna.

Česká unie sportu společně s Národní sportovní agenturou usilovaly o částečné otevření sportovišť. „Hodně práce v tom vykonal Milan Hnilička, který je v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a s dalšími členy krizového štábu. Pro sportovce i sportující veřejnost je to nepochybně dobrá zpráva, neboť aktivní pohyb je právě v tomto období důležitý nejen k udržení výkonnosti nebo získání kondice, ale také jako prostředek k utužení zdraví a posílení imunity," dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.