Váňa věří v květnový start dostihové sezony bez diváků

"Probíhalo by to bez diváků a majitelů, ti by sledovali dostihy na streamech," řekl Váňa pro server Dostihový svět. "Řekl bych, že ten scénář je reálný. Myslím, že se objevili i sponzoři, kteří by do začátku takového provozu dostihům pomohli. Nebyl jsem konkrétně u těchto jednání, ale myslím, že je tady cítit velká vůle situaci vyřešit," dodal.

Vedení Jockey Clubu rozhodlo 25. března kvůli pandemii koronaviru po domluvě s pořadateli zrušit všechny dubnové dostihy. Krizové varianty pak počítaly se začátkem sezony 17. května, 30. května nebo 6. června. Záležet bude na vývoji situace a postupu uvolňování opatření.

Váňa dál věří i v zahraniční starty svých svěřenců. "Pokud máme zprávy z Itálie, je tam ve hře i představa, že dostihy na překážkách v Meranu by se rozběhly v květnu tak, jak to bylo podle původní představy. Jestli to tak bude, to se uvidí, dostihy ale letos v Meranu dělat určitě chtějí. Jestli tam budou, samozřejmě bychom se v nějaké podobě taky rádi zúčastnili, to ale bude záležet na dalším vývoji u nich i tady u nás," uvedl Váňa. Kvůli koronaviru jsou zavřené hranice.