Domácí plavecké šampionáty v létě nebudou, svaz je zrušil

Sekce plavání vyčkávala do Velikonoc, pak na jejím zasedání prostřednictvím videokonference padl konečný verdikt. "V případě, že by se bazény otevřely nejpozději do 1. června, tak by se domácí šampionáty uskutečnily. Nechtěli jsme, aby se mistrovství pořádala na poslední chvíli a nevznikla v klubech a mezi plavci i trenéry panika," uvedl pro ČTK předseda výboru sekce plavání a místopředseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Adamec.

S otevřením bazénů zatím nepočítá ani vládní harmonogram postupného uvolňování opatření, který je nastaven do 8. června. Svaz tak prakticky neměl jiné východisko. Pořadatelství letošních šampionátů přechází do příští sezony, pokud budou mít organizátoři zájem. "Zimní sezona prozatím zůstává v platnosti podle původního plánu. Uvidíme, jaký bude další vývoj situace, a podle toho budeme reagovat," doplnil Adamec.

Plavci bezprostředně po omezení pořádání hromadných akcí přišli o finále mistrovství republiky družstev, které se mělo uskutečnit 14. a 15. března v Pardubicích. Pro tuto akci nyní plavecká sekce našla náhradní termín od 26. do 27. září.