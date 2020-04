Nečekaný problém. Nestabilní wi-fi nepustila mistra světa do šipkařské soutěže

Kvůli nestabilnímu internetovému připojení si dvojnásobný šipkařský mistr světa Gary Anderson nezahraje novou soutěž, kterou v době koronavirových omezení zavedla profesionální organizace PDC. Do prvního kola se ode dneška zapojí 128 hráčů, kteří budou ve čtyřčlenných skupinách soupeřit na dálku z domova a fanoušci je budou sledovat živě na webu.

"Chtěl jsem hrát, ale když jsme testovali wi-fi, nebylo připojení dostatečně spolehlivé," řekl devětačtyřicetiletý Anderson deníku The Sun. "Ale nepřekvapilo mě to. Mám potíže, i když online platím účty," dodal mistr světa z let 2015 a 2016.

Turnaje se zúčastní také úřadující šampion Peter Wright, který ale přiznal, že pro něj bude hodně nezvyklé hrát místo nabité haly sám v obývacím pokoji.

"Bude to úplně nová zkušenost, skype jsem zatím použil jen jednou v životě. Já a technologie, to je prostě děs... Ale těším se a chci vyhrát, navíc pro fanoušky to bude skvělá věc," řekl BBC.