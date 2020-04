Pohroma u potoka! Světová šampionka Sáblíková si zlomila nohu

„Přeskakovala jsem potůček při běžeckém tréninku. V okamžiku doskoku jsem špatně došlápla a zlomila si kost, která vede od malíčku k patě. Musela jsem do nemocnice a na čtyři týdny dostala sádru," popisuje Sáblíková, která v minulé sezoně potřinácté v kariéře ovládla celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích, navíc na mistrovství světa v Salt Lake City získala zlato na tříkilometrové trati a stříbro na pětikilometrové distanci.

Česká sportovní hvězda byla po krátké dovolené v tréninku tři týdny. Na Vysočině do této chvíle využívala domácí posilovnu, jezdila na kole a chodila běhat. V nadcházejících týdnech však jednadvacetinásobná mistryně světa bude muset k pohybu využívat berle.

Martina Sáblíková ve druhém závodě SP na 3000 m v Tomaszówě vyhrála.

Pavel Lebeda/Sport Invest

„Celkem dobře jsem trénovala, snad se to úplně neztratí a nebudu za měsíc začínat úplně od nuly," doufá dvaatřicetiletá závodnice. „Není toho moc, co teď můžu dělat: pár posilovacích cviků, dřepy na jedné noze. Uvidíme, jaké cviky bude možné přidávat v průběhu toho, jak bude čas se sádrou ubíhat. Všechno budu konzultovat s mými doktory. Záležet bude, jak moc mě noha bude bolet," pokračuje Sáblíková.

Na trénink bude času dost

Ač jí zranění výrazně komplikuje plány, nemělo by zanechat zásadní následky pro předolympijskou sezonu. Sáblíková bude mít dost času, aby neplánovanou pauzu a z ní vyplývající tréninkové manko dohnala.

„Musím říct, že mě to hrozně vytáčí, protože jsem doufala, že v tomhle počasí, když už navíc můžeme trénovat venku, zúročím dosud natrénovaný objem. Bohužel, budu si muset ještě měsíc počkat," říká Sáblíková.

„Naštěstí se mi to stalo teď, ne až těsně před sezonou, což by bylo horší. Snad je ještě dost času, aby se všechno dostatečně zhojilo. Doufám, že to dobře sroste a budu pak moct kvalitně trénovat. Samozřejmě budu muset začínat pomalu. Věřím, že to nějak zvládnu a příprava pak bude pokračovat, jak by měla."