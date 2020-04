Jockey Club jedná o začátku sezony bez diváků

Dostihová sezona v Česku by mohla začít za zavřenými dveřmi a ještě před 8. červnem, kdy by mělo být uvolněno konání hromadných akcí do 50 osob. Vedení Jockey Clubu ČR totiž na základě plemenářského zákona jedná se státem o dřívějším startu závodů, než je daný termín.