Anglické Derby se poběží až v červenci

Po obnovení dostihového provozu, plánovaném na červen, by se mělo zpočátku nějakou dobu závodit bez diváků. Zda bude toto omezení uvolněno na červencové Derby, není zatím jasné.

Na českých drahách by mohla dostihová sezona začít za zavřenými dveřmi ještě před 8. červnem, kdy by mělo být uvolněno konání hromadných akcí do 50 osob. Vedení Jockey Clubu ČR o tom jedná se státem.