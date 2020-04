Starostka Tampy se omluvila Bradymu za vyhození z parku

"Tome, omlouvám se za to nedorozumění, když jsi dorazil. Nebyl to ten nejlepší první dojem," uvedla starostka. Šestinásobný vítěz Super Bowlu se usídlil na Floridě nedávno poté, co po 20 letech opustil tým New England Patriots a podepsal dvouletou smlouvu s Tampa Bay Buccaneers.

"Ale vzhledem k tomu, jak dbám na dodržování zákonů, nemohla jsem si pomoct, aby někdo pátral po tom, že v jednom z našich nejhezčích parků pobíhá divoce G.O.A.T. (koza, ale také přezdívka Největší všech dob). Nic se nestalo, žádný faul, a díky, že to bereš sportovně," napsala Castorová nové celebritě ve městě.

Bradymu a jeho manželce supermodelce Gisele Bündchenové také poděkovala za 750 tisíc jídel, kterými přispěli do místní potravinové banky.