Rychlobruslař An definitivně ukončil kariéru v shorttracku

Se závoděním se nejúspěšnější rychlobruslař na krátké dráze v olympijské historii poprvé loučil už před dvěma lety, kdy kvůli trestu pro ruský olympijský výbor za dopingové podvody přišel o možnost startovat v rodné Koreji na hrách v Pchjongčchangu. Výjimku od MOV nedostal. Před sezonou 2019/20 se ale rozhodl vrátit do Světového poháru.

Tentokrát už ho zpět na ledový ovál nepustí neustávající bolesti kolen, k nimž se přidala i další zranění. "Je čím dál těžší udržovat se ve formě, proto jsem se rozhodl, že je čas tento sport opustit," napsal An v dopise, který citovala agentura RIA.

Na olympijských hrách získal An osm cenných kovů. První tři zlaté medaile a jeden bronz vybojoval v roce 2006 v Turíně ještě pod jménem An Hjon-so pro rodnou Jižní Koreu. Do ruské reprezentace přešel poté, co se nedostal do korejské nominace na OH ve Vancouveru 2010.

V roce 2011 získal ruské občanství a pro novou vlast vybojoval na OH v Soči další tři zlata a bronz. Ze světových šampionátů má celkem 35 medailí, 20 z nich je zlatých.