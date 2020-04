Krasobruslaři žádají otevření stadionů, považují je za bezpečné

Při uvolňování vládních opatření se tento týden otevřela fitness centra, ale o krytých ledových plochách se ve veřejném prostoru příliš nemluví. "Situace je velmi složitá, protože se nikdo nevěnuje situaci zimních stadionů. Hokejisté je nepotřebují, proto netlačí. Krasobruslaři by je rádi. Národní sportovní agentura se tomu věnuje, ale protlačit tyto návrhy do vládních opatření a zmírnění opatření není jednoduché," řekl České televizi někdejší evropský šampion Tomáš Verner, který je mimo jiné vedoucím sekce krasobruslení ve Vysokoškolském sportovním centru Victoria.

Zajištění bezpečného fungování krasobruslařských tréninků by přitom podle něj nebylo složité. Stejný názor má i trenérka Kateřina Kamberská. "Mluvilo se o vysokých stropech v hobby marketech. Zimní stadiony mají všechny vysoké stropy, plocha je 30 na 60 metrů, to podmínku shromažďování splňujeme bohatě. Jsme individuální sport, trénujeme sami, je tam deset dětí na ledě. A udržujeme odstupy. Dva metry od sebe je úplné minimum, aby ten člověk mohl bruslit a skákat," popisovala.

Stejně jako plavci ztrácejí cit pro vodu, krasobruslaři ztrácejí cit pro led. A přicházejí měsíce, kdy mají pracovat na nových dovednostech a skládat nové jízdy. "Je to vlastně jediné období, kdy se opravdu můžete věnovat nácviku nových prvků. Ač se zdá, že jsme zimním sportem, tak tohle období je pro nás naprosto klíčové," uvedla Kamberská.

Ve svízelné situaci jsou reprezentanti i čtyři tisícovky dětí v klubech. Kamberská se obává, že o některé děti může krasobruslení v důsledku koronavirové krize přijít. "Budeme bojovat o každé dítě, které se vrátí do tréninkového procesu. Bude těžké hledat motivaci. Když jedete šest týdnů na suchu, tak se vám to začne zajídat, je to nuda. Máme obavy i ekonomicky, jestli rodiče budou mít finance na to, aby ty děti posílali," přemítala. Ztráta mládežnické členské základy by pak mohla ohrozit existenci některých z 99 klubů po celém Česku.

Zimní stadiony jsou uzavřené nejen v Česku, ale i v okolních státech a rovněž v USA, kde dlouhodobě žije nejlepší český krasobruslař Michal Březina. "Zatím nevíme, kdy půjdeme na led. Dostávám e-maily od vedení haly pravidelně každý týden, bohužel se neobjevilo žádné datum," posteskl si.

Jeho sestra Eliška na tom není jinak, navíc ji omezení cestování komplikuje přípravu jízd. "Vím, že potřebuji minimálně jeden nový program a nejsem si jistá, kdy ho budu dělat. Mám choreografa v Americe. Ty lety ještě nejsou naplánované, jak bývaly, takže je to složitější. On nepřiletí za mnou, já nemohu přiletět za ním. Nevíme, jak to bude probíhat, možná nějak přes videohovory," uvažovala v rozhovoru, který ČTK poskytl svaz.

Omezení cestování rozdělilo novou českou sportovní dvojici Martin Bidař, Jelizaveta Žuková, protože partnerka je ruská občanka. Komplikuje rovněž plánování juniorské Grand Prix v Ostravě, která má být 23. září. "My jsme připraveni. Stadion v té době bude asi taky, ale nikdo není schopen říct, jestli se bude moci přes hranice. Očekáváme oznámení z ISU," uvedl předseda svazu Stanislav Žídek.