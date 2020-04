Dobrá zpráva! Americký fotbal se vrátí na trávníky v srpnu

Pro americký fotbal bude klíčové, kolik osobám bude dovoleno být na zápasech. I bez diváků se na zápasech může pohybovat více než sto lidí. Některé týmy mají i 50 hráčů a 10 trenérů, k tomu píská 7 rozhodčích, 3 členové chain crew, 2 ball boys a další nezbytný personál jako je třeba zdravotník. „Jsme v kontaktu s Národní sportovní agenturou, které jsme vysvětlili, že potřeby amerického fotbalu jsou podobné jako u FAČR, tzn. 130 osob, v případě televizních zápasů i více," míní Hobza.

Šéf svazu věří, že díky pozdějšímu termínu není vyloučené odehrát ligu s fanoušky přímo na stadionu. „Když vydrží současný optimistický trend, tak by to snad mohlo být i s diváky. Týmy, fanoušci, ale i partneři by o to samozřejmě hodně stáli. Průměrná návštěvnost loňských zápasů Paddock ligy dosahovala téměř 400 fanoušků na zápas a jde o jedno z nejvyšších čísel v rámci neprofesionálních soutěží," dodal Hobza.

Původně měla osmičlenná Paddock liga začít na konci března. Zatím není jasné, jak bude formát posunuté ligy vypadat, a kdo bude v nejvyšší lize hrát. Společně se soutěží mužů totiž zároveň poběží i mládežnické ligy.

Některé kluby tak budou stát před otázkou, jestli v letošním roce postavit mužský nebo juniorský tým. „V našich podmínkách může být pro některé kluby složité najít tréninkové i zápasové prostory pro odehrání sezony mužů i mládeže paralelně," vysvětlil Hobza.

Týmy v pauze nezahálí

Neočekávanou pauzu dokázal americký fotbal produktivně vyplnit. Svaz odstartoval první ročník virtuální eligy. „Chtěli jsme jít s dobou. Navíc Madden NFL na herní konzole je mezi naší komunitou velmi oblíbenou hrou. Pro některé naše hráče je tato hra dokonce prvním kontaktem s americkým fotbalem," nechal se slyšet PR manažer svazu Radim Kroulík.

V Paddock elize soutěží 10 týmů. „Týmy reprezentují skuteční hráči. Ve tříčlenných týmech musí být alespoň dva z nich. V rámci jednoho zápasu pak každý člen týmu odehraje jeden duel se svým soupeřem," vysvětlil Kroulík formát virtuální ligy.

ČAAF

Kluby se v nelehké době rozhodly také přiložit ruku k dílu. Například Pilsen Patriots předali Fakultní nemocnici Plzeň ručně šité roušky s logem týmu. „Jsem rád, že jsme mohli aspoň trochu pomoci v této nelehké době," uvedl předseda Patriots Libor Kurfirst.

Stejnou pomoc nabídli i konkurenti, Ústí nad Labem Blades. Ti darovali klubové roušky ústecké nemocnici. „Všem zaměstnancům nemocnice přejeme mnoho sil," povzbudil manažer klubu Jakub Valjent.

Úřadující mistři, Prague Lions, se kromě roušek rozhodli pomoci místním podnikům. Ve spolupráci s pražskou restaurací putují obědy zaměstnancům nemocnice Na Bulovce. „V první várce se podařilo vybrat 20 000 korun na podporu hrdinů současné doby," uvedl klub na svém Facebooku. V podpoře místních hodlají Lions pokračovat i nadále.