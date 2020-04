Sen o olympiádě se jí nerozplynul. Těhotná Zelinková po odložení her živí naději

Zkraje ledna s ostatními jásala poté, co uslyšela senzační novinu, že se český parkurový tým na úkor Ukrajiny po 84 letech představí na vrcholné akci pod pěti kruhy. S valachem Calerim měla splněné kvalifikační požadavky a doufala, že do Japonska vyrazí. O pár týdnů později však přišla ještě krásnější zvěst, která sport odsunula na druhou kolej.

Vzhledem k těhotenství byla smířená s tím, že parťákům a kamarádům bude v létě fandit jen u televizní obrazovky. Jenže největší sportovní svátek se kvůli pandemii koronaviru odložil na příští rok a naděje rodačky z Mělníka na letenku do Japonska tak znovu nabraly reálných kontur.

Zuzana Zelinková

„Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Moje šance na účast se zase oživily," hlásí Zelinková, která narození potomka očekává na konci srpna a po náročném šestinedělí by poté ráda znovu usedla na koně. „Určitě bych se v listopadu už pokoušela o aktivnější jezdění. I když vím od kolegyň, že to není tak jednoduché. Tělo je vysílené, začne vám navíc úplně nový život a denní program. Do konce roku bych se ale chtěla dostat do nejlepší formy a začátek toho nového být naplno v sedle," plánuje 38letá jezdkyně.

Teď však myslí pouze na rodinu a miminko, jehož pohlaví už s přítelem znají. „Měl by to být kluk," hlásí. Výběr jména ovšem svěřila partnerovi. „Já vybírala holčičí, přítel klučičí. Snad se shodneme a nebude to žádné bláznovství," usmívá se.

Poté, co oznámila radostnou zprávu, zavalila její mobilní telefon fůra gratulací včetně prezidentky České jezdecké federace Olgy Plaché. Nejkrásnější reakci přitom dostala od reprezentačního kolegy Aleše Opatrného a jeho životní partnerky Natálie Roučkové, s níž je v neustálém kontaktu. Oba v tu dobu závodili ve Španělsku.

https://www.facebook.com/zzelinkova/posts/1294748490709654

„Volala jsem jim to a byli opravdu dojatí k slzám," vykládá Zelinková, která výbavičku pro batole nakoupí až později. „Zatím nemám vůbec nic. Čekám, až se otevřou všechny obchody. Chci si to užít osobně, nekupovat přes e-shopy. Možná něco zdědíme i po Natálčiných klucích," utrousila. První dárek pro synka už ale má. „Máma mu z dovolené v Thajsku přivezla maličké brýle, což nás pobavilo," vypráví Zelinková, jež od léta působí ve stáji v Paceřicích na Liberecku, kde tráví hodně času.

„Všichni se snažíme izolovat, ale o koně se musíme postarat a musejí se taky pohybovat. Takže den probíhá normálně jako předtím," líčí přední parkurová jezdkyně v Česku. Přitom si však zvyká na nový režim, na koně už více než měsíc vůbec nesedá. „Jezdívala jsem přitom třeba pět nebo šest hodin denně, teď na to všechno dohlížím ze země a trénuju," prohlásila.

Na pár měsíců se rozloučila také s Calerim, s nímž slavila nespočet úspěchů a který za své výkony získal v roce 2019 ocenění koně roku. „Do konce července by měl být k dispozici chovatelům a pak se zase vrátit ke sportu," říká na adresu 17letého hřebce, který je pro olympiádu její první volbou. „Věk by na něm nikdo nepoznal. Je energický, plný života, elánu. Je pozitivně naladěný, má chuť závodit, fakt bojovník srdcem i duší. Takový parťák," dodává Zelinková.