Ve 101 letech zemřela legenda ženského baseballu Mary Prattová

Ve věku 101 let zemřela legenda ženského baseballu Mary Prattová. Někdejší nadhazovačka byla poslední žijící hráčkou původní sestavy klubu Rockford Peaches, který byl jedním ze zakládajících celků profesionální soutěže AAGPBL (All-American Girls Professional Baseball League) a zároveň se čtyřmi tituly jejím nejúspěšnějším účastníkem.

Baseballový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 101 let zemřela legenda ženského baseballu Mary Prattová. (ilustrační foto)

Liga vznikla ve válečném roce 1943, ale po dvanáctém ročníku už nepokračovala. V roce 1992 byla z prostředí soutěže natočena hollywoodská komedie Velké vítězství (A League of Their Own). Hlavní role filmu, jehož kameramanem byl Miroslav Ondříček, v něm ztvárnili Tom Hanks, Geena Davisová či zpěvačka Madonna.

Prattová se po skončení čtyřleté profesionální kariéry vrátila k učitelství tělesné výchovy a věnovala se mu až do roku 1986. Působila také jako trenérka a rozhodčí v řadě sportů jako softball, basketbal, fotbal či tenis. Byla označována za jednu z průkopnic boje za rovnoprávnost dívek a žen ve sportu a byla uvedena do Síně slávy Bostonské univerzity. Zemřela ve středu v pečovatelském domě v Bridgeportu.