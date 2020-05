Šéf českých sportovců se pustil do ambiciózního projektu

Na podzim to budou tři roky, kdy pořádal akci s názvem Rozlučka se Svobodou. Po ní nepřišla svatba, ale etapa života po kariéře olympijského vítěze z Londýna v moderním pětiboji. Co ji v případě Davida Svobody naplňuje? Neformální šéfování českým sportovcům, trénink mladých nadějí a přípravy otevření školy s jeho bratrem Tomášem.

Díky svému rozhledu i sympatiím byl hned v roce 2017 zvolen v Českém olympijském výboru do čela Komise sportovců. Ani nevadilo, že už v tu dobu nebyl profesionálem.

„V komisi jsou zastoupeni aktivní sportovci i ti, kteří mají krátce po kariéře, jako bývalý skikrosař Tomáš Kraus nebo basketbalistka Ilona Burgrová. Je to lepší z hlediska organizace, protože ti aktivní většinou nemůžou být tak časově flexibilní,“ vysvětluje Svoboda.

O tom, že role komise není formální či společenská, se přesvědčil letos na jaře, kdy si Český i Mezinárodní olympijský výbor vyžádaly stanoviska sportovců k odkladu a novému datu olympiády v Tokiu.

„Získávali jsme zpětnou vazbu od sportovců, obden byly konferenční hovory s dalšími komisemi, s vedením ČOV i MOV,“ popisuje Svoboda, který tak tlumočil názor českých olympioniků, že pokud by letos byly hry znehodnoceny zdravotními riziky, hrozící neúčastí některých sportovců či výrazně rozdílnými podmínkami pro přípravu, bude lepší je přeložit.

Teď už po postupném rozvolňování opatření Svoboda opět častěji míří i na pražskou Julisku, kde strávil většinu kariéry. Nyní už třetím rokem v roli trenéra skupiny pětibojařů ve věku 16 a 17 let. „To je ideální věk, kdy už nejsou děti, ale ještě ne profíci. Není to u puberťáků vždycky úplně snadné, ale hodně mě to baví,“ ujišťuje.

Navíc má prostor se dál věnovat všem pětibojařským disciplínám. „Běhám pořád, plavu hlavně v létě. Střelba mě baví, dávám šermířské lekce, jen jízda na koni je časově nejnáročnější, tak se k ní nedostanu tak často, jak bych chtěl,“ posteskne si.

Zvlášť když vedle svých dalších četných společenských, sponzorských i charitativních aktivit chystá se svým dvojčetem ambiciózní projekt základní školy na principu kalokagathie.

K pětiboji Seemanovou nezlákal V Poděbradech, kam čeští moderní jezdí trénovat parkur, se prostřídaly stovky dětí na nejrůznějších exkurzích. Ale jedno z nich Svobodovi zůstalo v paměti: pozdější dvojnásobná vítězka olympijských her mládeže v plavání Barbora Seemanová. „Na základce jsme vyhráli krajské kolo nějaké soutěže a jeli do Poděbrad, kde David trénoval parkur. Dokonce jsem seděla na jeho koni, což byl super zážitek. David mě lákal i na pětiboj, ale já už měla vybráno,“ vzpomíná jedna z nejlepších českých plavkyň. Svoboda její slova potvrzuje. „Já už tehdy věděl, o koho jde, se svým tehdejším trenérem jsem ji měl v oku, byla výjimečně talentovaná. Tak jsme trochu doufali, že by si pětiboj mohla zvolit,“ přiznává.

„Chceme skloubit kvalitní vzdělávání se sportovním tréninkem. Primárně nejde o vrcholový sport, spíš o odstranění překážek, které mají rodiče, když třeba převážejí děti ze škol na kroužky,“ v kostce popisuje svůj plán, který by chtěl rozjet od školního roku 2020/2021.

Se svým bratrem Tomášem, s nímž si je takřka k nerozeznání podobný, tak společně vyrůstali, často sportovali a teď budou i podnikat. „Jasně že ve spoustě detailů se dohadujeme, ale na ty zásadní věci máme stejný pohled,“ pochvaluje si David Svoboda.