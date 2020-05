Pětibojaři budou o olympiádu bojovat do června 2021

Moderní pětibojaři budou plnit kvalifikační kritéria pro olympijské hry v Tokiu, které se uskuteční za rok, do 13. června 2021. O tři místa budou bojovat na mistrovství světa v Minsku, což bude zároveň poslední soutěž započítávaná do olympijského žebříčku, z něhož postoupí minimálně osm závodníků.

Zaplněných je zatím 23 míst z 36 u mužů i žen. Z českých pětibojařů vybojoval účast Martin Vlach díky bronzu na loňském mistrovství Evropy.

"Dá se říct, že prakticky všechna zbývající místa půjdou právě ze žebříčku," uvedl český kouč Jakub Kučera v tiskové zprávě. Na světovém šampionátu v Minsku sice půjde o tři místa na olympiádě, ale pokud je vybojuje závodník, který už kritéria dříve splnil, jeho místo se automaticky přesouvá olympijského žebříčku.

Do žebříčku pro olympiádu jsou zahrnuty závody od 1. června 2019 do 29. února 2020. Další body bude možné získávat od 1. března do 13. června 2021. To znamená, že pětibojaři budou o body bojovat příští rok ve Světovém poháru a na MS. Dvě místa ještě přiděluje v rámci tzv. tripartity mezinárodní federace UIPM.

Pětibojaři by v letošní sezoně, v které byl kvůli šíření nemoci covid-19 zrušen Světový pohár, mohli absolvovat na podzim mistrovství světa i Evropy. Ani jedna z těchto soutěží ale olympijskou kvalifikaci nijak neovlivní. "Protože výsledky z nich se nebudou do žebříčku pro olympiádu započítávat," uvedl Kučera.

Čeští pětibojaři mají z olympiády čtyři cenné kovy. Jan Bártů získal v Montrealu 1976 bronz v jednotlivcích a stříbro v družstvech. Libor Capalini přidal bronz v Aténách 2004 a David Svoboda je olympijským vítězem z Londýna 2012.