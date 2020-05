Konečně krok do třetího tisíciletí. Aplikace vylepší chod sportovních klubů

Ocení ho trenéři, funkcionáři klubů, sportující děti i jejich rodiče. Díky novému administrativnímu a evidenčnímu systému udělal český sport zásadní krok do třetího tisíciletí. Aplikaci Sportes, kterou si každý může stáhnout do mobilu, navíc vymysleli Češi a českému prostředí je také přizpůsobena.

„To je taky velká výhoda proti zahraniční konkurenci," říká jeden ze dvou ambasadorů projektu Pavel Stara, který je manažerem pardubického basketbalového klubu. Tím druhým je florbalový trenér mládeže ve Spartě Michal Eisenkolb.

„Na trhu se pohybovaly systémy zaměřené na sportovní výkony, individuální tréninky a sledování výkonnosti sportovců. Sportes je ale unikátní ve své komplexnosti. Pomůže efektivně řídit administrativu, plánují se s ním tréninky, eviduje docházka a spousta dalších věcí," vypočítává Stara. „Kontroluje třeba i platby členských příspěvků a páruje je s hráči díky propojení s bankovním účtem."

Pandemie koronaviru a následné uzavření škol ukázaly, jak je důležité sladit platformu, na které pak probíhá distanční vyučování žáků.

„Sportovní oddíly jsou trochu podobné školskému systému, ale v odpoledních a večerních časech," přikyvuje Stara.

Testuje se v Pardubicích

Trenér už nemusí v případě zrušení nebo přesunutí tréninku posílat někomu zprávy na e-mail, druhému esemesku, třetímu vzkaz na WhatsApp a dalšímu na Skype. Tohle všechno se Sportesem odpadá. Kouč se může víc soustředit na trénování. Také se zlepší komunikace s kluby, rodiče mají zároveň přehled o docházce svých ratolestí, objemu jejich tréninků i zápasovém programu.

„České sportovní kluby jsou závislé na dotacích od města, kraje, státu. Finance se různě lepí a transparentnost podkladů je důležitá. Tenhle systém je kompatibilní s jednotlivými svazy a je na něm vidět, kolik má kdo členů a jak jsou aktivní," dodává Stara, který Sportes testuje v Pardubicích a je s ním maximálně spokojený. Od nové sezony už ho spustí naostro.

„Kluby tím opravdu vkročí do 21. století. Nejdůležitější ale je, aby se ušetřený čas využil k tomu, co nesmí zaniknout. A to je ten kontakt s dětmi, které chtěly, chtějí a budou chtít sportovat. Protože osobní komunikaci nenahradí žádný IT systém. Může nám ale řadu věcí usnadnit," tvrdí basketbalový manažer.